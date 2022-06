Covid. La nuova mappa Ecdc: prosegue la ritirata, ma 7 regioni italiane rimangono in rosso scuro

Nuovi miglioramenti della situazione in Europa per quanto riguarda il Covid secondo la nuova mappa dell’Ecdc. Il colore dominante non è più il rosso scuro ma il rosso tranne che in Portogallo e in 7 regioni italiane (Lazio, Campania, Umbria, Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna). Ma ormai come negli scorsi report emerge come in molti stati del Nord e dell’Est europeo il livello dei test sia molto basso o non disponibile (colori grigio e grigio scuro) e quindi non consenta un calcolo affidabile.



Nello specifico per quanto riguarda l’Italia Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Pa Trento e Friuli Venezia Giulia sono segnate in rosso mentre il resto della Penisola è ancora in rosso scuro.



Ricordiamo che a partire dal 1° febbraio 2022, il Consiglio Europeo ha infatti chiesto all'ECDC di classificare gli Stati membri dell'UE secondo un indicatore basato su il tasso di notifica a 14 giorni, ponderato con il dato sulle somministrazioni del vaccino anti Covid.



Formula per l'indicatore:

Tasso ponderato = (C+C*(100-V)/100)/2

Dove C è il tasso di notifica del caso a 14 giorni nella regione specifica e V è il livello di somministrazione del vaccino nella regione



Codifica colore e soglie:

Verde, se il tasso ponderato è inferiore a 40;

Arancione, se il tasso ponderato è inferiore a 100 ma 40 o superiore;

Rosso, se il tasso ponderato è inferiore a 300 ma pari o superiore a 100;

Rosso scuro, se il tasso ponderato è 300 o più;

Grigio scuro, se il tasso di test è 600 o meno;

Grigio, se sono disponibili dati insufficienti.