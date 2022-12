Influenza e sindromi simil-influenzali in calo, soprattutto nei più piccoli tra i quali l’incidenza resta comunque ancora molto alta

Il numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia nella 50ᵃ settimana del 2022 (dal 12 al 18 dicembre) è in live calo con un’incidenza pari a 15,0 casi per mille assistiti a fronte dei 15,6 della settimana precedente.L’andamento si attesta comunque nella fascia di intensità alta e in cinque Regioni (Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo) l’incidenza ha superato la soglia di massima intensità.I casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 887.000, per un totale di circa 5.327.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.A calare è soprattutto l’incidenza nelle fasce di età pediatrica, mentre è stabile nei giovani adulti e negli anziani.Risultano tuttavia maggiormente colpiti ancora i bambini al di sotto dei cinque anni di età con un’incidenza pari a 45,6 casi per mille assistiti rispetto al 50,3 della settimana precedente.Nella fascia di età 5-14 anni l’incidenza è invece a 22,77, nella fascia 15-64 anni a 13,25 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 6,77 casi per mille assistiti.Il numero di sindromi simil-influenzali, in queste prime settimane di sorveglianza, è sostenuto oltre che dai virus influenzali anche da altri virus respiratori tra i quali il virus respiratorio sinciziale nei bambini molto piccoli, e il SARS-CoV-2.Durante questa settimana di osservazione sono stati segnalati, attraverso il portale InfluNet, 1.686 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, tra i 1.389 analizzati, 456 (32,8%) sono risultati positivi al virus influenzale.In particolare, 447 sono risultati di tipo A (370 di sottotipo H3N2, 22 H1N1pdm09 e 55 non ancora sottotipizzati) e 9 di tipo B. Viene, inoltre, segnalato un caso di co-infezione da virus A(H3N2) + A(H1N1)pdm09.Nell’ambito dei suddetti campioni analizzati, 74 (5,3%) sono risultati positivi per SARS-CoV-2, mentre 302 sono risultati positivi per altri virus respiratori, in particolare: 208 (15%) RSV, 47 (3,4%) Rhinovirus, 17 virus Parainfluenzali, 12 Metapneumovirus, 11 Adenovirus, 5 Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2 e 2 Bocavirus.17:13 23/12/2022.Calabria e Sardegna non hanno attivato la sorveglianza InfluNet.