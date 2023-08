Ondate di calore. A luglio +7% di mortalità al centro sud e aumenta accesso ai Ps per gli over 65

In relazione all’ondata di calore che dalla seconda decade di luglio ha interessato la maggior parte delle città italiane, questo secondo rapporto elabora i dati di mortalità aggiornati al 28 luglio. I risultati evidenziano un eccesso di mortalità contenuto al centro sud (+7%) e una mortalità inferiore all’atteso nelle città del nord. Lo rivela il report settimanale del Ministero della Salute.

Nel complesso il grafico settimanale (aggiornato alla settimana 19-25 luglio) evidenzia una mortalità in linea o inferiore all’atteso nelle ultime due settimane al Nord, mentre al Centro-Sud si evidenzia una mortalità superiore all’atteso, evidente soprattutto nella fascia di età 75-84 e 85+

I dati (Tabella 2A e 2B) evidenziano un eccesso di mortalità al Centro-Sud (+7%), con incrementi statisticamente significativi a Napoli (+10%), Bari (+50%), Taranto (+42%), Reggio Calabria e Catania (+34%). Al Nord è da segnalare in diverse città una mortalità inferiore all’atteso (-14% nel complesso delle città del Nord).

Tra le città in cui è attiva la sorveglianza degli accessi in Pronto Soccorso si confermano incrementi nel numero di accessi giornalieri nella popolazione con 65+ anni in concomitanza con i giorni di incremento delle temperature a Trieste, Bologna, Ancona e Roma.