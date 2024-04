Marsilio: “Orgogliosi per designazione FAO dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo”

- “L’annuncio dato oggi dal sottosegretario alla Salute con delega alla sanità animale, Marcello Gemmato, che conferisce all’Istituto zooprofilattico sperimentale d’Abruzzo e Molise ‘G. Caporale’ la designazione come centro di riferimento FAO per la One Health non può che riempirci d’orgoglio. L’istituto zooprofilattico ancora una volta si dimostra punto di riferimento internazionale per la sanità pubblica e conferma l’eccellenza per il lavoro che svolge quotidianamente per promuovere la salute e il benessere”. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Abruzzo