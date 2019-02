Influenza. I casi continuano a calare ma intensità ancora media. Da inizio stagione colpiti in 6 mln

Il calo dell’incidenza è generalizzato in tutte le età, anche se maggiormente nei giovani e negli adulti. Lombardia, P.A. di Trento e Abruzzo le Regioni maggiormente colpite Il numero di casi dall’inizio della sorveglianza, di circa 5.968.000 casi. IL BOLLETTINO

21 FEB - “Nella settima settimana del 2019 il numero di casi di sindrome influenzale continua a diminuire anche se ancora si mantiene ad un livello di incidenza di media intensità (circa 11,0 casi per mille assistiti)”. È quanto riporta l’ultimo aggiornamento del bollettino Influnet curato dall’Iss.



“Il calo dell’incidenza – si legge - è generalizzato in tutte le età, anche se maggiormente nei giovani e negli adulti. Il numero di casi stimati in Italia in questa settimana è pari a circa 663.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 5.968.000 casi. Lombardia, P.A. di Trento e Abruzzo le Regioni maggiormente colpite”.



“Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 31,76 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 17,89 nella fascia 15-64 anni a 9,92 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 4,57 casi per mille assistiti”.







21 febbraio 2019

