Vitamina D. “Nuovi criteri prescrizione farmaci valgono solo per gli adulti”. Arriva in Gazzetta Ufficiale l’integrazione alla nota 96 di Aifa

Come anticipato nei giorni scorsi dalla stessa Agenzia del farmaco pubblicata oggi in G.U. l’integrazione alla nota che ha introdotto nuovi criteri per la prescrizione a carico del Ssn dei farmaci classificati in fascia A a base di colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio e calcifediolo per la prevenzione e il trattamento della carenza di Vitamina D. LA NOTA INTEGRATIVA

04 NOV - “I farmaci in classe A a base dei principi attivi colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio e calcifediolo nella formulazione in capsule, richiamati al citato allegato 1, per la prevenzione e il trattamento della carenza di vitamina D, sono prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale secondo le limitazioni previste dalla nota nella popolazione adulta «età > diciotto anni» (classe A - nota 96). Restano invariate le modalità prescrittive a carico del Servizio sanitario nazionale di tali farmaci per la popolazione pediatrica”.



È quanto recita l’integrazione alla nota 96 di Aifa appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale che ha modificato le modalità di prescrivibilità a carico del SSN dei farmaci classificati in fascia A a base di colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio e calcifediolo per la prevenzione e il trattamento della carenza di Vitamina D.



04 novembre 2019

