Spesa farmaceutica ospedaliera senza limiti. Nei primi 7 mesi del 2019 tetto sfondato di 2,1 miliardi. Il nuovo monitoraggio di Aifa

Senza freni la spesa ospedaliera che vola 2 miliardi oltre il tetto, in avanzo di 363 milioni invece la convenzionata. In calo la distribuzione diretta. Consumi e ticket stabili rispetto allo stesso periodo del 2018. Solo la Val d’Aosta rispetta i tetti di spesa programmati. IL REPORT AIFA

09 DIC - A livello nazionale la spesa complessiva del periodo gennaio-luglio 2019 si è attestata a +11.606,4 mln di euro, evidenziando uno scostamento assoluto rispetto alle risorse complessive del 14,85% (9.860,7 mln di euro) pari a +1.745,7 mln di euro, corrispondente ad un’incidenza percentuale sul FSN del 17,48 %.



È quanto si legge nell’ultimo monitoraggio dell’Aifa (gennaio-luglio 2019) appena pubblicato e che vede solo 1 regione su 21 (Val d’Aosta) rispettare i tetti di spesa. Una spesa quindi sempre fuori controllo con le azioni per risparmiare che latitano e su cui certamente sia il Governo che il nuovo board di Aifa saranno chiamati a intervenire



La spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del SSN nel periodo gennaio-luglio 2019 calcolata al netto degli sconti, della compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e del pay-back 1,83% versato alle Regioni dalle aziende farmaceutiche, si è attestata a 4.663,3 mln di euro, evidenziando un decremento rispetto a quello dell’anno precedente (-13,8 milioni di euro).



09 dicembre 2019

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci



Per la verifica del, come disposto dalla Legge di stabilità 2017, la lo scostamento della spesa farmaceutica convenzionata al netto dei payback vigenti rispetto al tetto del 7,96% (5.285,62 mln), pari a 4.922,33 milioni di euro che incide sul FSN per il 7,41% generando un avanzo di +363,28 milioni di euro.Lanei primi 7 mesi del 2019 al netto dei gas medicinali si è attestata a 6.557,1 ml di euro con unodi euro (di cui 50 mln si riferiscono alla spesa per farmaci innovativi Oncologici e non Oncologici non coperta dai rispettivi fondi) rispetto al tetto del 6,69%, della spesa per acquisti diretti al netto dei gas medicinali (4.442,3 mln di euro) e l’incidenza percentuale della spesa rispetto alla spesa programmata (FSR) di ogni singola Regione.Per quanto riguarda la, la verifica del tetto programmato della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,20 % evidenzia un’incidenza dello 0,19%, pari ad un avanzo rispetto alla spesa programmata di +5,8 mln di euro.Lanel periodo gennaio-luglio 2019 si è attestata a 2.628,7 mln di euro evidenziando un decremento, rispetto all’anno precedente, pari a -120,4 ml di € (-4,4%).espressi in numero di ricette (343,9 milioni di ricette), mostrano una situazione stabile (0,0%) rispetto al 2018; anche l’incidenza del(960 mln) non presenta variazioni significative (-0,3 milioni di euro). Parallelamente si osserva invece un incremento dello +1,4% (+186,6 milioni) delledispensate.Si conferma nello specifico il calo dei ticket fissi e la crescita di spesa per la differenza di prezzo che pagano i cittadini per l’acquisto di farmaci branded.Per i farmaci inseriti nel fondo per i medicinalila spesa gennaio-luglio al netto del payback è stata pari a 323,4 milioni di euro mentre per i medicinali inseriti nel fondo per i, la spesa gennaio-luglio al netto del payback è stata pari a 310,4 milioni di euro.