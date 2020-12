Menarini Diagnostics lancia test molecolare che distingue Covid da influenza in 20 minuti

“Nei prossimi mesi vedremo un aumento di persone con sintomi simil-influenzali che potrebbero essere attribuiti sia a un’infezione da SARS-CoV-2 che all’influenza A e B – osserva Fabio Piazzalunga, General Manager di Menarini Diagnostics – Questo test è di fondamentale importanza per l’immediata diagnosi e per offrire tempestivamente ai pazienti il trattamento più adeguato”.

17 DIC - Menarini Diagnostics ha introdotto un nuovo test che riesce a identificare, con un unico esame diagnostico e un unico tampone, se il paziente è positivo al Covid-19 o se ha contratto l’influenza di tipo A o B.



Il test si effettua sulla piattaforma VitaPCR, lo strumento “portatile” (Point of Care) usato principalmente per la diagnosi molecolare del Covid-19, distribuito dallo scorso aprile da Menarini Diagnostics e già in uso in centinaia di strutture europee con oltre 1.400 unità.



Con l’utilizzo di un nuovo kit contenente degli appositi reagenti, questi stessi strumenti saranno in grado di intercettare, in soli 20 minuti e con grandissima precisione, non solo l’eventuale presenza dell’RNA virale di SARS-CoV2, ma anche quella dei virus dell’influenza A e B.



Grazie all’utilizzo della tecnologia PCR (Polymerase Chain Reaction), lo strumento rispetta standard altissimi di precisione e affidabilità.

Il nuovo kit, a marchio CE, è già disponibile ed è distribuito da Menarini in Italia, Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito.

17 dicembre 2020

Una volta prelevato con un tampone naso o orofaringeo, da personale sanitario, il campione viene inserito in un flaconcino contenente un liquido e agitato. Il suo contenuto verrà quindi versato in un altro flaconcino, contenente il reagente che, una volta richiuso, verrà inserito all'interno del sistema VitaPCR, avviando il processo di analisi. Entro 20 minuti lo strumento rilascia il risultato sul proprio schermo, indicando negatività o positività per Covid-19, influenza A e influenza B.