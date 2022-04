Covid. Curva stabile: oggi 30.630 nuovi casi e 125 decessi. Ma continua crescita dei ricoveri: in area non critica superata soglia di 10 mila pazienti

Rispetto a lunedì scorso si registrano 80 casi in meno. Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 211.448 (ieri 486.813) con un rapporto positivi tamponi che è del 14,5% rispetto al 14,7% di ieri. La regione con più casi odierni è il Lazio (+3.834) seguito da Campania (+3.384), Emilia Romagna (+3.195), Puglia (+2.683), Piemonte (+2.566) e Lombardia (+2.512).

Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 211.448 (ieri 486.813) con un rapporto positivi tamponi che è del 14,5% rispetto al 14,7% di ieri. Da notare come nel bollettino risultino 1.383.218 tamponi di cui però 1.171.770 sono relativi ad un ricalcolo della Pa di Bolzano.



Oggi vengono segnalati 125 decessi rispetto ai 118 di ieri per un totale di 159.909. Salgono i ricoveri in area non critica (+224) mentre scedono quelli in Terapia intensiva (-6).



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 10.241 pazienti in area critica e 483 in TI. Scendono poi a 1.263.581 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 1.273.510).



I guariti sono +40.915 rispetto a ieri e il totale è di 13.442.930. Scendono gli attualmente positivi a 1.274.305 (ieri 1.284.016).



Note:



La Regione Abruzzo comunica che uno dei decessi riportati oggi si riferisce a periodi precedenti.



LaRegione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 2 decessi registrati oggi, risalgono ai giorni 27 e 28 marzo 2022.



La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che a seguito di una verifica sui sistemi informativi il totale dei decessi associati a COVID-19 è stato ridotto di 1. Si segnala che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia.



La Provincia Autonoma di Bolzano comunica che al dato cumulativo dei tamponi processati con test antigenico nasofaringeo sono stati aggiunti 1.171.770 tamponi sulla base del ricalcolo effettuato il 30 marzo 2022. Dell'incremento numerico rispetto a ieri, difatti, solo 1834 tamponi sono stati effettuati ieri. Di conseguenza è cambiato anche il numero delle persone testate.



La Regione Sicilia comunica che n. 699 dei casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti al 03/04/22 (di cui n. 617 del 02/04/22, n. 71 del 01/04/22). I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 4 IL 03/04/2022 - N. 1 IL 02/04/2022.



La Regione Umbria comunica che: 6 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 52 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.





04 aprile 2022

