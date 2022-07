Covid. Oggi 86.334 nuovi casi e 72 decessi. Gli attualmente positivi superano quota 900 mila

Rispetto a venerdì scorso si registrano 30.505 casi in più. Il tasso di positività è al 27,3%. Salgono i ricoverati con sintomi (+238 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (+3). Attualmente risultano ospedalizzate con sintomi 6.830 persone e 264 in TI. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+11.575) seguita da Lazio (11.529), Campania (+10.699), Veneto (+7.959), Emilia Romagna (+6.674), Puglia (+6.576) e Sicilia (+6.306)

01 LUG

Sono 86.334 (ieri 83.274) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 18.610.011. Rispetto a venerdì scorso si registrano 30.505 casi in più.

Sta di fatto che il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è oggi di 316.040 (ieri 296.030) con un rapporto positivi tamponi del 27,3% rispetto al 28,1% di ieri.

Oggi vengono segnalati 72 decessi rispetto ai 59 di ieri per un totale di 168.425 dall’inizio della pandemia. Salgono i ricoverati con sintomi (+238 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (+3). Attualmente risultano ospedalizzate con sintomi 6.830 persone e 264 in TI.

Le persone in isolamento domiciliare sono 921.912 (contro i 877.936 di ieri). Oggi si segnalano 42.611 di persone guarite per un totale di 17.512.580. Gli attualmente positivi sono 929.006 (contro i 884.789 di ieri).

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+11.575) seguita da Lazio (11.529), Campania (+10.699), Veneto (+7.959), Emilia Romagna (+6.674), Puglia (+6.576) e Sicilia (+6.306)



Note:

La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto non paziente Covid.

La regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi, è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato.

La regione Campania comunica che, a seguito delle verifiche effettuate, si evince che un decesso registrato oggi risale al giorno 15/06.

La regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19.

La regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso (caso relativo alla provincia di PN).

La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna n. 569 sono relativi a giorni precedenti al 30/06/22 ed inoltre che i decessi registrati in data odierna risalgono ai seguenti giorni: n.2 al 30/06/2022, n.7 al 29/06/2022 e n.2 al 28/06/2022.

La regione Umbria comunica che 8 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 45 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.

La regione Veneto comunica che nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo pertanto per convenzione è stato riportato 8 dimessi da TI invece del n. 5 effettivi che include anche i negativizzati.

01 luglio 2022

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Studi e Analisi