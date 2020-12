Covid. Il bollettino: oggi 18.727 nuovi casi e 761 decessi. I guariti sono 24.169

Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta al 9,8% (in linea con il 9,9% di ieri). Le Regioni che registrano il maggior numero di nuovo casi sono il Veneto (+3.883), la Lombardia (+ 2.938), Piemonte (+1.553), il Lazio (+1.488), Puglia (1.813) e Campania (1.340).

11 DIC - Sono 18.727 (rispetto ai 16.999 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 1.805.873 casi. Effettuati però più tamponi per un totale di 190.416 rispetto ai 171.585 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta al 9,8% (mentre ieri aveva raggiunto il 9,9%).



Scendono di poco i decessi. Oggi sono 761 rispetto ai 887 registrati morti Covid per un totale di 63.387 Scendono ancora i ricoveri in area non critica (meno 526 rispetto a ieri) e in Terapia intensiva dove sono 26 in meno di ieri.



Riguardo alle Terapie intensive si segnalano però 208 nuovi ingressi (mentre ieri erano stati 251) con numeri più alti in Veneto (51), Lombardia (26), Lazio (19) ed Emilia Romagna (18).



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 28.562 pazienti in area non critica e 3.265 in TI. Calano poi di 5.652 unità anche le persone in isolamento domiciliare che oggi risultano essere 658.496 (ieri erano 664.148)



Continuano a salire, anche se meno di ieri, i guariti (+24.169 rispetto a ieri) che sono ormai 1.052.163 e scendono gli attualmente positivi (- 6.204) per un totale di 690.323.



Le Regioni che registrano il maggior numero di nuovo casi sono il Veneto (+3.883), la Lombardia (+ 2.938), Piemonte (+1.553), il Lazio (+1.488), Puglia (1.813) e Campania (1.340).



La Regione Calabria comunica che il numero totale di tamponi del 10/12/2020 era 390.443. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Campania comunica di non potere al momento riportare i dati quotidiani sugli ingressi in T.I..





11 dicembre 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Studi e Analisi