Covid. Oggi 3.794 nuovi casi e 36 decessi. Risale il numero degli attualmente positivi

Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 574.671 (ieri 485.613) con un rapporto positivi tamponi dello 0,7% (-0,1% rispetto a ieri). La regione con più casi odierni è il Veneto (+446), seguito da Lazio (+431), Lombardia (+383), Campania (+355), Emilia Romagna (+294), Sicilia (+286), Toscana (+277) e Piemonte (+267).

21 OTT - Sono 3.794 (ieri 3.702) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.729.678. Un dato che segnala il quarto giorno di aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Numeri certamente dovuti all’incremento del numero dei tamponi ma che segnano come il virus circoli ancora.



Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 574.671 (ieri 485.613) con un rapporto positivi tamponi dello 0,7% (-0,1% rispetto a ieri).



Oggi vengono segnalati 36 decessi (ieri 33) per un totale di 131.724. Scendono i ricoveri in area non critica (-25) mentre salgono quelli in Terapia intensiva (+1).



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 2.439 pazienti di cui 356 in TI. Salgono poi a 70.955 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 70.849)



I guariti sono +3.673 rispetto a ieri e il totale è di 4.524.204. Salgono gli attualmente positivi a 73.750.



La regione con più casi odierni è il Veneto (+446), seguito da Lazio (+431), Lombardia (+383), Campania (+355), Emilia Romagna (+294), Sicilia (+286), Toscana (+277) e Piemonte (+267).







La Regione Campania comunica che un decesso registrato oggi risale ad un periodo antecedente alle ultime 48 ore. La Regione Emilia Romagna riporta che è stato eliminato 1 caso positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi è stato ridotto di 2 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare e a un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che del totale dei tamponi molecolari comunicati in data odierna, n. 531 sono relativi a giorni precedenti; che tra i nuovi casi confermati comunicati in data odierna n. 5 sono relativi a giorni precedenti, e che i decessi riportati in data odierna sono da attribuire ai giorni: 20/10/21 (n.2), 19/10/21 (n. 2), 30/09/21 (n. 1), 16/09/21 (n. 1) e 31/08/21 (n.1).





21 ottobre 2021

