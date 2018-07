Quotidiano on line di informazione sanitaria

Grillo annuncia interventi su farmacie e parafarmacie: “Basta rattoppi. Ora riforma complessiva”

Il Ministro della Salute in un video su facebook ha annunciato un intervento sul tema: “In passato sono state messe delle toppe. Avvieremo un confronto con tutte le parti interessate per cercare di arrivare ad una soluzione condivisa”.

31 LUG - "Il tema farmacie e parafarmacie è un tema molto grosso che in questi anni è stato sempre ritoccato con delle toppe e quindi è uno di quegli argomenti su cui si dovrebbe fare una riforma complessiva del sistema. Ne ho già parlato con i presidenti delle commissioni Sanità di Camera e Senato, Lorefice e Sileri che sono del M5S”.



Il Ministro della Salute, Giulia Grillo in un lungo video su facebook, dove ha parlato della sua visita odierna allo Stabilimento Chimico farmaceutico di Firenze, del parere del Consiglio di Stato sulle Dat, del caso dei gessi di cartone all'ospedale di Reggio Calabria, del parere del Garante della privacy sull'anagrafe nazionale vaccini e anche (rispondendo ad una mail di una ragazza farmacista che ha aperto una parafarmacia in Veneto), del tema delle farmacie-parafarmacie annunciando che la questione è all'attenzione di Governo e Parlamento.





“Avvieremo un confronto – ha detto - con tutte le parti interessate per cercare di arrivare ad una soluzione condivisa e che non sia l’ennesimo rattoppo”.