Presidenza Aifa. Le Regioni alla ricerca di un profilo politico. In pole Flavia Franconi

Potrebbe essere l'attuale assessore alle Politiche della Persona in Basilicata (medico e già docente di farmacologia all'Università di Sassari) la persona indicata dalle Regioni per prendere il posto di Stefano Vella alla presidenza dell'Agenzia del farmaco. E intanto il nuovo Dg Luca Li Bassi ha iniziato la sua attività.

18 OTT - Un nome ufficiale ancora non c’è ma il candidato delle Regioni per la presidenza dell’Agenzia del farmaco (Aifa) dovrà avere “un profilo politico”. A quanto si è appreso sarebbe questa l’intenzione emersa dalla sessione riservata della Conferenza di oggi in cui è stato affrontato il tema del nuovo presidente di Aifa e tra i nomi quello più gettonato sembrerebbe essere quello dell'attuale assessore alle Politiche per la persona della Basilicata Flavia Franconi.



Franconi è laureata in medicina ed è stata professore ordinario di Farmacologia cellulare e molecolare del Dipartimento di Scienze biomediche dell’università di Sassari.



Insomma, basta tecnici, visto che agli Enti locali non sembrano aver gradito le dimissioni, per ragioni politiche, rassegnate dall’ex presidente Stefano Vella (un tecnico) che lasciò la poltrona lo scorso agosto in dissenso per la gestione del caso della nave Diciotti.

18 ottobre 2018

È del tutto evidente però che la scelta dovrà essere fatta in un breve periodo proprio per ridare all’Agenzia la sua piena operatività, dato che proprio ieri è finalmente iniziata l’attività del nuovo Direttore generale