Programma 2019 autosufficienza del sangue: Regioni verso l'ok al decreto della Salute e agli indirizzi complessivi

Il programma, su cui si è espressa favorevokemnte la Commissione salute delle Regioni e che domani sarà in Conferenza Stato Regioni, individua i consumi storici, i fabbisogni e i livelli di produzione necessari, definisce le linee di indirizzo per il monitoraggio dell’autosufficienza, per la compensazione interregionale e per il miglioramento della qualità, dell'appropriatezza e della sostenibilità del sistema e gli indicatori per il monitoraggio e le raccomandazioni per gli obiettivi strategici del Programma nazionale sangue 2018. IL DOCUMENTO.

24 LUG - Parere favorevole della Commissione salute delle Regioni alla bozza di decreto del ministero della Salute sul "Programma annuale per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2019".



Il programma individua i consumi storici, i fabbisogni e i livelli di produzione necessari, definisce le linee di indirizzo per il monitoraggio dell’autosufficienza, per la compensazione interregionale e per il miglioramento della qualità, dell'appropriatezza e della sostenibilità del sistema e gli indicatori per il monitoraggio e le raccomandazioni per gli obiettivi strategici del Programma nazionale sangue 2018.



La condizione delle Regioni al parere favorevole è stata che entro il 2019 si ridefiniscano i criteri e le modalità per la programmazione dell’autosufficienza nazionale di emocomponenti e per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD), soprattutto per l’impatto sull’organizzazione e la sostenibilità dei sistemi trasfusionali regionali.



Nel periodo 2009-2018, la produzione nazionale di globuli rossi rispetto alla popolazione residente, dopo un incremento progressivo fino al 2012 (da 42,4 unità per mille nel 2009 a 44,5 unità per mille nel 2012), mostra una tendenza al decremento ( 42,2 unità per mille nel 2018), ma garantisce la completa copertura dei fabbisogni reali espressi dalla popolazione.

24 luglio 2019

(-5,4%) delle unità di globuli rossi eliminate per scadenza: 24.051 (0,94% delle unità prodotte) rispetto a 25.423 (0,99% delle unità prodotte), specialmente a Trento (- 60%), in Molise (-57%) e in Calabria (-32%).(Lazio e Sardegna), si differenziano, tuttavia, per l'indice di produzione standardizzato per la popolazione residente che, anche nel 2018, si conferma inferiore alla media nazionale nel Lazio (30,6 per mille rispetto a 42,2 unità per mille) e superiore in Sardegna (50,1 rispetto a 42,2 unità per mille). Gli indici regionali di produzione e consumo di globuli rossi (unità per mille) nel 2018 confermano una rilevante variabilità interregionale, con range nella produzione da 27,9 unità (Campania) a 52,2 unità (Marche) e range nel consumo da 29 unità (Campania) a 67,1 unità (Sardegna).grazie alla cessione (programmata e non programmata) di unità di emocomponenti alle Regioni carenti, è stato fornito soprattutto da: Piemonte (27%), Lombardia (17%), Veneto (12%), Emilia-Romagna (11%), Trento, Ospedale Bambino Gesù e Friuli-Venezia Giulia (8%), Bolzano (3%), Valle d'Aosta e Marche (circa 2% ognuna).Rispetto al 2017, la Campania, la Basilicata, la Sardegna, il Lazio e la Sicilia presentano una dipendenza maggiore dalla compensazione interregionale di globuli rossi che, invece, nel 2018 si è ridotta per l'Abruzzo e la Toscana.acquisite soprattutto da Sardegna e Lazio. Il debito in mobilità sanitaria interregionale di queste Regioni nel 2018 (Sardegna: 5.029.585 euro; Lazio: 5.673.417 euro) è pari a circa il 76% del valore totale della mobilità interregionale (13.848.452 euro] ed è sostanzialmente allineato ai dati consolidati del 2017.I dati quantitativi preliminari del 2018, relativi alla terapia trasfusionale con globuli rossi, confermano il trend in riduzione registrato per la prima volta a partire dal 2013. L'utilizzo dei globuli rossi nel 2018 si conferma in calo in 10 Regioni.(42,8 unità per mille) sono risultate allineate rispetto ai consumi effettivi rilevati mediante i dati relativi al 2018 (42,2 unità per mille).La programmazione annuale per l'autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti, come mostrano i risultati del quinquennio 2014-2018 e le previsioni per il 2019, è secondo il programma allegato al decreto della Salute complessivamente in grado di garantire l’equilibrio quanti-qualitativo, sostanzialmente adeguato, fra produzione e fabbisogni di emocomponenti labili a uso trasfusionale.mantengono un ruolo chiave per la garanzia dell'autosufficienza e si fondano soprattutto su rapporti convenzionali stabili tra Regioni. Tuttavia, il monitoraggio continuo delle dinamiche dei fabbisogni assistenziali trasfusionali, sia in relazione alle azioni promosse e intraprese dall’interno del Sistema sia a fronte dei complessi mutamenti evolutivi negli ambiti assistenziali in cui il Sistema stesso è coinvolto, continua a giocare un ruolo strategico nella capacità di identificare e adottare i necessari interventi correttivi nell'ambito della sopra citata programmazione., il programma sottolinea che i medici in servizio sono in calo (- 4%); inoltre, dal 2017 al 2018, il loro numero si è ridotto complessivamente in 10 Regioni (Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta e Veneto) di 64 unità. A questo si aggiunge la riduzione del numero degli altri laureati (biologi e altri laureati con laurea quinquennale) che operano presso i Servizi e che, nell'ultimo anno, si è ridotto, in 9 Regioni (Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna, Sicilia, Toscana) di 40 unità.che è “necessario e strategico individuare, di concerto con le istituzioni interessate, anche a livello accademico, percorsi formativi efficaci nella predetta disciplina”.