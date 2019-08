Patto Salute rinviato a settembre. L’annuncio di Grillo ai nostri microfoni: “Restano da definire ancora alcuni aspetti”

La conferma del rinvio in autunno del Patto oggi al termione della Conferenza Stato Regioni. Plauso del ministro al lavoro fatto con le Regioni sui diversi punti all'odg della Conferenza. Rammarico per la mancata intesa sull'ospedale di comunità. Apprezzata anche per la soluzione di "garanzia" ponte per la presidenza Aifa.

01 AGO - “Molto contenta per i provvedimenti approvati dalla Stato Regioni, peccato per gli ospedali di comunità (al momento si registra infatti la mancata intesa per il no del Molise, ndr), ma abbiamo lavorato molto bene”, così il ministro della Salute al nostro microfono al termine della Conferenza.



“Bene anche la nomina in Agenas e anche la soluzione ponte per Aifa in attesa che si trovi l’accordo su una figura tecnica per la presidenza”.



Ma la notizia è l’ufficializzazione del rinvio a settembre del Patto per la Salute sul quale “è stato raggiunto un accordo di massima su molte questioni importanti”.









01 agosto 2019

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Governo e Parlamento