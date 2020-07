Scuole di specializzazione. Mur istituisce commissione esperti per verifica rispetto standard

Con un decreto ministeriale un team di esperti dovrà verificare standard e requisiti di idoneità delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Ma scoppia la rabbia di Anaao Giovani, esclusi dalla commissione. “La misura è colma, Manfredi si dimetta”. IL DECRETO

13 LUG - “È costituita presso il Ministero dell’università e della ricerca una commissione di esperti con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento, analogamente alle funzioni dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”. È quanto prevede un decreto ministeriale firmato dal Ministro Gaetano Manfredi.



Il mandato della predetta commissione durerà fino alla conclusione delle attività inerenti allo svolgimento del concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione per l’a.a. 2019/2020



I componenti

La commissione è presieduta dal Prof. Roberto VETTOR, Professore ordinario di Medicina interna presso l’Università degli studi di Padova, ed è composta da:

- per il Ministro dell’università e della ricerca: dott.ssa Maria Letizia MELINA - Direttore generale del Ministero dell’università e della ricerca; prof. Alfonso BARBARISI - Professore straordinario a tempo determinato di Chirurgia generale presso l’Università telematica Pegaso; prof. Mario AMORE - Professore ordinario di Psichiatria presso l’Università degli studi di Genova;

- per il Ministro della Salute: dott.ssa- Direttore generale del Ministero della Salute; prof.ssa- Professore ordinario di Genetica medica presso “Sapienza” Università di Roma; dott.- Ricercatore di otorinolaringoiatria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in aspettativa;- per la Conferenza dei Rettori delle università italiane: prof.- Professore ordinario di Malattie odontostomatologiche dell’Università degli studi di Milano; prof.ssa- Professore ordinario di Diagnostica per immagini e radioterapia dell’Università degli studi di Milano Bicocca; prof.- Professore ordinario di Malattie infettive presso “Sapienza” Università di Roma, in quiescenza;- per la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: prof.ssa- Professore Associato di Medicina interna dell’Università degli studi di Foggia - Regione PUGLIA; ricerca dott.ssa- Dirigente Agenzia Sanitaria regionale delle Marche- Regione MARCHE; dott.ssa- Direttore Agenzia sanitaria e sociale dell’Emilia Romagna Regione EMILIA ROMAGNA;- per le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei medici in formazione specialistica: dott.ssa- Associazione italiana Giovani Medici (SIGM); dott.- Associazione FederSpecializzandi.