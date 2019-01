Ricercatori per qualche giorno. Dall’Iss un nuovo sito con l’offerta formativa per l’alternanza Scuola-Lavoro

Gli studenti delle scuole aderenti al progetto, che è giunto al terzo anno, andranno all’Istituto superiore di sanità per una settimana nei mesi di febbraio e di marzo e parteciperanno alle varie attività di ricerca disegnate per loro da scienziati e tutor dell’Istituto.

14 GEN - E’ online il nuovo sito Alternanza Scuola Lavoro , attraverso cui l’Istituto illustra l’offerta formativa per le scuole messa a punto dai ricercatori dello stesso ISS. Una pagina web ricca di contenuti, in continuo aggiornamento, estremamente funzionale.



“Gli studenti – si legge in una nota - delle scuole aderenti al progetto verranno in ISS per una settimana nei mesi di febbraio e di marzo e parteciperanno alle varie attività di ricerca disegnate per loro da scienziati e tutor dell’Istituto. Oltre a questo periodo, sono state pensate tante altre opportunità di collaborazione con le scuole (Progetti PON e attività di AlternanzaPiù) che nel sito vengono descritte”.



Per qualche giorno, insomma, gli studenti vestiranno i panni del ricercatore e chissà che in futuro, per qualcuno di loro, il seme di questa iniziativa non sbocci in passione per la scienza e servizio all’umanità.



L’ISS offre tre modalità distinte di fare Alternanza. I percorsi formativi permettono agli studenti di essere introdotti a tematiche importanti per la salute pubblica partecipando in prima persona alle attività di ricerca e divulgazione scientifica e lavorando a stretto contatto con i ricercatori e gli operatori della comunicazione. Questa modalità di interazione diretta rende i giovani protagonisti attenti e consapevoli di ciò che muove il mondo della ricerca scientifica e al tempo stesso produttori e promotori di conoscenze per la salute tra pari.



Inoltre, la collaborazione tra l’ISS e le scuole si estende oltre i percorsi canonici disponibili, per gli istituti in convenzione, attraverso lo sviluppo di attività progettuali finanziate dall’Unione europea (Progetti PON, Piano Operativo Nazionale) e attività di AlternanzaPiù, che coinvolgono gli studenti in approfondimenti di ricerca e divulgazione scientifica su tematiche di grande interesse per la salute.

14 gennaio 2019

Oltre 220 tutor ISS (ricercatori e tecnici) e oltre 300 studenti coinvolti ogni anno, 20 scuole in convenzione e circa 40 in lista d’attesa, con più di 50 percorsi formativi, numerosi progetti AlternanzaPiù e Progetti PON per un totale di quasi 25.000 ore offerte (vedi dati di dettaglio pubblicati sul Notiziario ISS – aggiornato ad aprile 2018).Il nuovo sito – basato su tecnologia open source (WordPress) e arricchito con una serie di plugin appositamente sviluppati – permette di fare conoscere al pubblico il modello di comunicazione scientifica messo a punto dall’ISS per le scuole e la varietà dell’offerta formativa proposta. È inoltre uno strumento importante per l’avvio di nuove iniziative progettuali con le scuole e con altri enti di ricerca impegnati, come noi, nella promozione di questa nuova forma di apprendimento che mira a rafforzare il legame tra scienza e società.aggiornamenti In primo piano sulle attività di Alternanza Scuola Lavoro svolte in ISSsezione Aree Tematiche per accedere alla descrizione dei percorsilink alle notizie del MIUR di interesse per Alternanza Scuola Lavoroaccesso all’Area Riservata per gestire in modo informatizzato tutte le attività svolte con le scuole e all’interno dell’ISS generando anche un registro per gestire presenze, autorizzazioni di accesso, logistica in sicurezza degli spazi.