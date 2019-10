Fino al 2017 il Centro destra governava solo in 3 Regioni, oggi in 12

28 OTT - Prima del ciclo che si aperto nel 2017, il centrodestra era al governo in 3 regioni (Liguria, Lombardia e Veneto); oggi, dopo il voto in Umbria, le regioni controllate dal centrodestra sono salite a 12 (Liguria, Piemonte, Lombardia, provincia di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegna).



Lo segnala oggi in un suo rapporto l’Istituto di ricerca Cattanea che ha analizzato a fondo il risultatao del voto in Umbria.







Leggi il rapporto completo.



28 ottobre 2019

