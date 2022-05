Covid. Federfarma Abruzzo sostiene Schael: “Test fai da te inattendibili, cittadini vengano in farmacia”

Per i titolari di farmacia, come affermato dal Dg Thomas Schael, “la poca dimestichezza dei cittadini e la limitata attendibilità dell'esito del test domestico hanno certamente contribuito in modo significativo alla diffusione del contagio da parte di positivi che ritenevano di essere negativi o di essersi negativizzati”. Federfarma Chieti, invita quindi i cittadini ad effettuare i tamponi in farmacia ma invita anche le farmacie ad applicare prezzi ridotti.

13 MAG

13 maggio 2022

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



- Alla luce dell'aumento dei contagi registrato in Regione Abruzzo ed in particolare nella Provincia di Chieti e nel Comune di Chieti, Federfarma Chieti condivide le perplessità espresse dal direttore generalesulla efficacia dei tamponi “fai da te” acquistabili anche nella grande distribuzione e in altri esercizi commerciali.del campione e la limitata attendibilità dell'esito del test domestico, hanno certamente contribuito in modo significativo alla diffusione del contagio da parte di positivi che ritenevano di essere negativi o di essersi negativizzati”, sostengono in una nota i titolari di farmacia.i tamponi antigenici rapidi e molecolari presso le farmacie convenzionate “che possono garantire esiti maggiormente attendibili dei test”. Ma invita anche le farmacie ad “applicare prezzi ridotti per venire incontro alle esigenze dei cittadini della Provincia di Chieti”.