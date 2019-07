Asl Napoli 1. Al via appalti per 240milioni di euro nei prossimi 5 anni

I progetti d’intervento di edilizia sanitaria interesseranno la riqualificazione e l’adeguamento tecnologico e funzionale di tutte le strutture sanitarie esistenti (Presidi ospedalieri e Distretti sanitari di base) oltre che all’ampliamento del Po San Paolo, all’intervento sul complesso monumentale Santa Maria del Popolo degli Incurabili

30 LUG - “Diamo il via ad una nuova stagione per l’edilizia sanitaria che riguarda l’Asl Napoli 1 Centro e lo facciamo con l’ausilio del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata così da garantire trasparenza ed efficienza per tutti gli appalti di un certo rilievo”.



Ciro Verdoliva, Commissario straordinario della Asl Napoli 1 centro commenta così la sottoscrizione, assieme al Provveditore Giuseppe D’Addato, di una convenzione con la quale viene affidato alla struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'incarico di Centrale di Committenza per l'espletamento di gare di appalto di lavori (per importi superiori a 300mila euro), di servizi e forniture (per importi superiori a 200mila euro).



L’accordo, fortemente voluto dal Commissario straordinario garantirà all’Asl Napoli 1 Centro anche il supporto tecnico per la verifica di progetti d’intervento di edilizia sanitaria e, con proprio personale, la costituzione di Uffici di responsabile unico del procedimento e di Direzione dei lavori e il Coordinamento della Sicurezza dei cantieri di importanti interventi previsti per il prossimo quinquennio.

30 luglio 2019

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



“Parliamo di appalti per oltre 240 milioni di euro sbloccati o assegnati recentemente dalla Giunta Regione Campania – ha spiegato Verdoliva – che serviranno alla riqualificazione e all’adeguamento tecnologico e funzionale di tutte le strutture sanitarie esistenti (Presidi Ospedalieri e Distretti Sanitari di base) oltre che all’ampliamento del Po San Paolo, all’intervento di riqualificazione restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale Santa Maria del Popolo degli Incurabili. Tra le priorità il procedimento di affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Capilupi di Capri”.