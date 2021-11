Cancro cervice uterina. Ogni anno 300mila morti e 9 su 10 nei Paesi più poveri. La strategia per ridurre i nuovi casi del 40% in dieci anni

Oggi si celebra il primo anniversario del grande accordo sottoscritto da 194 Paesi sotto l’egida dell’Oms il 17 novembre 2020 per sconfiggere il cancro alla cervice uterina. Che, come per altre patologie, ha visto una pericolosa diminuzione delle cure a seguito della pandemia Covid con il 43% dei paesi che ha segnalato l'interruzione dei trattamenti del cancro e i tassi di vaccinazione contro l'HPV dal 15% nel 2019 al 13% nel 2020.

17 NOV - Il cancro cervicale è prevenibile e curabile, purché venga rilevato precocemente e gestito in modo efficace. Eppure è la quarta forma di cancro più comune tra le donne in tutto il mondo, che ha causato la morte di oltre 300.000 donne nel 2018.



Poche malattie riflettono le disuguaglianze globali tanto quanto il cancro della cervice. Quasi il 90% dei decessi nel 2018 si è verificato nei paesi a basso e medio reddito. È qui che l'onere del cancro cervicale è maggiore, perché l'accesso ai servizi sanitari pubblici è limitato e lo screening e il trattamento per la malattia non sono stati ampiamente implementati.



Inoltre il rischio di cancro cervicale aumenta di sei volte per le donne che vivono con l'HIV, ma molte non hanno avuto accesso alla vaccinazione o agli screening.



A sottolineare questi dati è l’Oms in occasione della Giornata di azione per l'eliminazione del cancro cervicale 2021, il primo anniversario del lancio di un ambizioso programma di iniziative sottoscritto il 17 novembre 2020 da 194 paesi per sconfiggere questa patologia.

il 90% delle ragazze vaccinate contro l'HPV; il 70% delle donne sottoposte a screening pre -lesioni cancerose e il 90% di accesso garantito alle cure. L’insieme di queste misure, se attuate, potrebbero ridurre i nuovi casi della malattia di oltre il 40% e prevenire 5 milioni di decessi entro il 2050.con donne e ragazze adolescenti nei paesi più poveri prive di strutture di screening clinico, vaccini contro il papillomavirus umano (HPV) e trattamenti che le persone in luoghi benestanti danno per scontate.La disparità tra i decessi per cancro della cervice uterina nei paesi ad alto reddito rispetto ai paesi a basso reddito, ricorda ancora l’Oms, racconta una storia dura, simile a quella che abbiamo visto durante la pandemia, con 9 decessi su 10 per cancro della cervice uterina che si verificano nei paesi a basso e medio reddito.Nel 2020, solo il 13% delle ragazze di età compresa tra 9 e 14 anni in tutto il mondo era stato vaccinato contro l'HPV. Circa 80 paesi, che ospitano quasi i due terzi del carico globale del cancro cervicale, devono ancora introdurre questo vaccino salvavita.L'OMS sta inoltre evidenziando importanti nuove scoperte per prevenire e curare la malattia, inclusa la prequalificazione di un quarto vaccino (Cecolin di un terzo produttore, Innovax) per l'HPV, che dovrebbe aumentare e diversificare l'offerta vaccinale vitale."Il cancro alla cervice provoca immense sofferenze, ma è quasi completamente prevenibile e, se diagnosticato abbastanza presto, è uno dei tumori curabili con maggior successo", ha affermato, direttore generale dell'OMS che ricorda: “Abbiamo gli strumenti per fare la storia del cancro cervicale, ma solo se li mettiamo a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno. Insieme ai nostri partner nell'iniziativa dell'OMS per l'eliminazione del cancro della cervice uterina, questo è ciò che miriamo a fare”.Nell'ultimo anno, il vaccino HPV è stato introdotto in sette paesi - Camerun, Capo Verde, El Salvador, Mauritania, Qatar, Sao Tome e Principe e Tuvalu - portando il totale a 115.Alcuni paesi hanno formato gli operatori sanitari con dispositivi portatili più recenti per l'ablazione termica dei precancerosi. Altri hanno ampliato l'uso dell'auto campionamento – approvato nelle linee guida dell'OMS recentemente pubblicate – per consentire alle donne di raccogliere il proprio tampone cervicale.Questa opzione può ridurre lo stigma per le donne, fornire accesso a coloro che vivono lontano dalle strutture sanitarie e aiuta i centri sanitari congestionati a mantenere servizi sicuri nel rispetto delle misure di sicurezza COVID-19. Il campione auto-raccolto può essere eseguito sulle stesse piattaforme di laboratorio in cui i paesi hanno investito per supportare i test PCR per COVID-19.L'accesso ai servizi di screening è diminuito per molte donne e secondo un recente sondaggio , il 43% dei paesi ha segnalato l'interruzione del trattamento del cancro. Nel frattempo, i tassi di vaccinazione contro l'HPV a livello globale sono scesi dal 15% nel 2019 al 13% nel 2020, a causa di interruzioni del servizio sanitario e chiusura delle scuole."Ci sono stati importanti progressi verso l'eliminazione del cancro cervicale anche in questo anno senza precedenti", ha affermato la, consigliere speciale del direttore generale sulle priorità strategiche, inclusa l'eliminazione del cancro cervicale. “Mentre abbiamo assistito a importanti progressi nelle nuove tecnologie e nella ricerca – ha aggiunto - il prossimo passo fondamentale è garantire che siano progettati e accessibili nei paesi a basso e medio reddito e che la salute e i diritti delle donne e delle ragazze di tutto il mondo abbiano la priorità nel recupero da COVID-19”.In aggiunta a importanti traguardi raggiunti nel corso dell'ultimo anno, oggi l'OMS sta rilasciando nuove raccomandazioni per guidare la ricerca sulle tecnologie di screening basate sull'intelligenza artificiale (AI). Questa guida unica nel suo genere aiuta gli sviluppatori a portare lo screening del cancro del collo dell'utero nel futuro e garantire che i pre-cancro vengano rilevati il prima possibile.Presso il Sylvester Comprehensive Cancer Center dell'Università di Miami sorgerà poi il primo "Centro di collaborazione dell'OMS per l'eliminazione del cancro cervicale", che diventerà quindi un importante sito per la ricerca e l'assistenza tecnica di riferimento per aiutare i paesi a raggiungere gli obiettivi di eliminazione.“Abbiamo gli strumenti e le conoscenze per eliminare il cancro cervicale. Quello che dobbiamo fare dipende da noi”, ha detto, First Lady della Repubblica del Botswana, che sta partecipando agli eventi della giornata. “Possiamo fare scelte che condannino le donne a una morte dolorosa ed evitabile. Oppure – ha aggiunto - possiamo dare la priorità alla loro salute, in modo che una futura generazione di donne e le loro famiglie guardino con orgoglio alle scelte che abbiamo fatto oggi”.