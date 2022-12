HPV. Allarme OMS per crollo vaccinazioni nel 2021. Raccomandato anche programma con dose singola: “Efficacia paragonabile a due dosi”

Aggiornate le raccomandazioni globali in un contesto caratterizzato da un calo profondamente preoccupante della copertura vaccinale contro l'HPV. Tra il 2019 e il 2021 la copertura della prima dose di vaccinazione è diminuita dal 25% al 15%. Ciò significa nel 2021 ben 3,5 milioni di ragazze non si sono vaccinate rispetto al 2019. LE NUOVE RACCOMANDAZIONI.

23 DIC

Un programma a una o due dosi per ragazze di età compresa tra 9 e 14 anni

Un programma a una o due dosi per ragazze e donne di età compresa tra 15 e 20 anni

Due dosi con un intervallo di 6 mesi per le donne di età superiore ai 21 anni

23 dicembre 2022

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci



- L'OMS ha aggiornato le sue raccomandazioni per il vaccino contro il papillomavirus umano (HPV).Nel nuovo documento l’OMS sottolinea che un programma di vaccinazione a dose singola off-label alternativo può fornire un'efficacia e una durata della protezione paragonabili a un regime a due dosi.Il documento OMS giunge in un contesto caratterizzato da un calo profondamente preoccupante della copertura vaccinale contro l'HPV a livello globale. Tra il 2019 e il 2021, sottolinea l’OMS, la copertura della prima dose di vaccinazione contro l'HPV è diminuita dal 25% al 15%. Ciò significa nel 2021 ben 3,5 milioni di ragazze non si sono vaccinate rispetto al 2019.OMS ricorda che l'ottimizzazione del programma HPV dovrebbe migliorare l'accesso al vaccino, offrendo ai paesi l'opportunità di espandere il numero di ragazze che possono essere vaccinate e alleviando l'onere del follow-up spesso complicato e costoso richiesto per completare la serie di vaccinazioni.Il nuovo documento sottolinea poi l'importanza di vaccinare come priorità le persone immunocompromesse, o coloro che vivono con l'HIV. Gli individui immunocompromessi dovrebbero ricevere almeno due dosi e, ove possibile, tre dosi.L'obiettivo principale della vaccinazione sono le ragazze di età compresa tra 9 e 14 anni, prima dell'inizio dell'attività sessuale. La vaccinazione di bersagli secondari come maschi e femmine anziane è raccomandata ove fattibile e conveniente.Il cancro cervicale è il quarto tipo più comune di cancro nelle donne e oltre il 95% del cancro cervicale è causato da HPV a trasmissione sessuale. Prevenire lo sviluppo del cancro cervicale aumentando l'accesso a vaccini efficaci è un passo molto significativo per alleviare malattie e morti non necessarie.