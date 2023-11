Ottomila passi al giorno per ridurre il rischio di morte prematura

07 NOV

Ottomila passi, ovvero circa 6,4 chilometri al giorno: è questa la “quantità” di movimento consigliata da un team di ricercatori – guidato da Francisco Ortega, dell’Università di Granada (Spagna) – per ridurre il rischio di morte prematura. I risultati della ricerca sono stati pubblicati dal Journal of the American College of Cardiology.

Lo studio

I ricercatori hanno condotto una review sistematica con meta-analisi di dati raccolti da 12 studi internazionali che hanno coinvolto, complessivamente oltre 110mila partecipanti. La misura degli ottomila passi è emersa come limite ideale; i ricercatori hanno anche osservato che una camminata veloce apporta maggior beneficio.

Per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, il beneficio è evidente già percorrendo “solo” 7000 passi al giorno. La review non ha rilevato differenze tra uomini e donne.

“Superare la misura degli ottomila passi non è comunque sbagliato – conclude il leader dei ricercatori, Francisco Ortega – Fino a 16mila passi non si corrono rischi, ma la differenza a livello di riduzione del rischio è minima”.

Fonte: Journal of the American College of Cardiology 2023

07 novembre 2023

