Coronavirus: ad oggi 1.400 casi, di cui 38 fuori dalla Cina. La mappa

L'ultimo aggiornamento sulla Cnn. Il bilancio dei decessi sarebbe salito a 41 morti. La quasi totalità dei casi si registra ancora in Cina ma ormai tutti i continenti, tranne l'Africa, sono stati colpiti pur se con un numero limitato di casi.

25 GEN - L'Oms ha pubblicato il suo ultimo bollettino di aggiornamento della situazione sulla diffusuione del nuovo coronavirus partito dalla Cina.



Datato 24 gennaio riporta 846 casi confermati e 25 decessi per il nuovo coronavirus (2019-nCoV) in tutto il mondo, ma la cifra sembra ormai superata dai dati provenienti direttamente dai singoli Paesi che secondo la Cnn ammonterebbero ormai a 1.400 di cui 1.362 in Cina.







Questa invece la distribuzione dei 38 casi fuori dalla Cina:

Australia -- 4

Francia -- 3

Hong Kong -- 5

Thailand -- 5

Singapore -- 3

USA -- 2

Taiwan -- 3

Macao -- 2

Malaysia -- 3

Nepal -- 1

Giappone -- 3

Vietnam -- 2

Sud Korea -- 2



25 gennaio 2020

