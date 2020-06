Covid. Oms: “Su strumenti digitali per il contact tracing necessarie ulteriori prove su efficacia”

L’Organizzazione mondiale per la sanità lancia delle linee guida per gli strumenti digitali, come le app, per il contact tracing e ribadisce come in ogni caso essi “non sostituiscono la capacità umana necessaria per tracciare i contatti”. IL DOCUMENTO

08 GIU - “Sono stati sviluppati numerosi strumenti digitali per facilitare il contact tracing e l'identificazione dei casi di Covid-19. Sono necessarie ulteriori prove sull'efficacia di questi sistemi e incoraggiamo i Paesi a raccoglierle mentre vengono impiegati e a fornirle tali come base della conoscenza globale”. A dirlo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra dove ha annunciato la presentazione di linee guida sul tema.



“Alcuni di questi sistemi - ha ricordato il Dg Oms - sono progettati per essere utilizzati dal personale sanitario pubblico. Altri sfruttano la tecnologia Gps o Bluetooth per identificare coloro che potrebbero essere stati esposti a una persona infetta. E altri ancora possono essere usati dalle persone per auto-denunciare segni e sintomi di Covid-19. Sottolineiamo però che gli strumenti digitali non sostituiscono la capacità umana necessaria per tracciare i contatti”.



Questi strumenti come le App “possono anche rappresentare una sfida per la privacy, portare a consigli medici sbagliati che derivano da sintomi auto-segnalati e potrebbero escludere coloro che non hanno accesso alle moderne tecnologie. A partire da domani - annuncia - l'Oms organizzerà una consultazione online per condividere l'esperienza tecnica e operativa anche in questo campo”.



