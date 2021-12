Covid. Curva continua a salire: oggi 30.798 nuovi casi e 153 decessi. Superano quota mille i ricoverati in terapia intensiva

Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 851.865 (ieri 337.222) con un rapporto positivi tamponi del 3,6% (rispetto al 4,8% di ieri). La regione con più casi odierni è la Lombardia (+8.292) seguito da Veneto (+4.716), Piemonte (+3.218), Campania (+2.297), Lazio (+2.285), Emilia Romagna (+2.179), Sicilia (+1.423) e Toscana (+1.316).

21 DIC - Sono 30.798 (ieri 16.213) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 5.436.143. Oggi è il numero di nuovi casi più alti dal 21 novembre 2020 quando ci furono 34.767 nuovi contagi e ben 692 decessi.



Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 851.865 (ieri 337.222) con un rapporto positivi tamponi del 3,6% (rispetto al 4,8% di ieri).



Oggi vengono segnalati 153 decessi rispetto ai 137 di ieri per un totale di 135.931. Salgono i ricoveri in area non critica (+280) e quelli in Terapia intensiva (+25).



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 8.381 pazienti di cui 1.012 in TI. Salgono poi a 374.751 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 360.615).



I guariti sono +16.189 rispetto a ieri e il totale è di 4.916.068. Salgono gli attualmente positivi a 384.144 (ieri 369.703).



La regione con più casi odierni è la Lombardia (+8.292) seguito da Veneto (+4.716), Piemonte (+3.218), Campania (+2.297), Lazio (+2.285), Emilia Romagna (+2.179), Sicilia (+1.423) e Toscana (+1.316).







La Regione Campania comunica che s seguito delle verifiche quotidiane si evince che 10 decessi registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 09/12 e il 18/12/2021.

LaRegioneEmilia-Romagna comunicachesonostatieliminati7casi,positiviatestantigenicomanonconfermatidatamponemolecolare.

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 8 a seguito di 5 test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari e a seguito di 3 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 2 IL 20/12/21 - N. 3 IL 19/12/21 - N. 3 IL 18/11/21 - N. 1 IL 17/11/21.



21 dicembre 2021

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Studi e Analisi