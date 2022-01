Covid. La nuova mappa Ecdc. Omicron dilaga: tutta Italia in rosso scuro, tranne la Sardegna

Il nuovo aggiornamento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie fotografa una situazione sempre più allarmante a livello europeo con l’Italia che peggiora ulteriormente i suoi dati e vede tutte le regioni tranne la Sardegna in rosso scuro.

06 GEN - Pubblicato oggi dall’Ecdc il nuovo aggiornamento della mappa di rischio delle Regioni europee datato 6 gennaio. Ormai Omicron ha invaso l’Italia che vede tutte le Regioni tranne la Sardegna di colore rosso scuro.



Sempre grave la situazione anche Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Benelux e Paesi scandinavi. Va meglio la Romania e parzialmente la Germania.



Questi colori assumono una notevole importanza per le eventuali limitazioni alla circolazione che ogni singolo stato membro potrebbe comunque adottare pur con il green pass in vigore.



La Commissione ha infatti proposto che i singoli stati che dovesse decidere di introdurre limitazioni a prescindere dal green pass a fronte di particolari situazioni sanitarie dovrebbero farlo in base ai colori della mappa Ecdc e in particolare prevedendo eventualmente che:

- in provenienza dalle zone verdi: nessuna limitazione;

- in provenienza dalle zone arancioni: possibile obbligo di test preliminare alla partenza (antigenico rapido o PCR);

- in provenienza dalle zone rosse: possibile obbligo di quarantena in mancanza di test preliminare alla partenza (antigenico rapido o PCR);

- in provenienza dalle zone rosso scuro: viaggi non essenziali da scoraggiare fortemente; test e quarantena ancora obbligatori.



Ricordiamo comunque che le aree della mappa Ecdc non corrispondono alle fasce a colore italiane ma sono così contrassegnate.



Le aree sono infatti contrassegnate con i seguenti colori (si noti che dal 17 giugno 2021 le regioni sono classificate secondo i criteri dell'ultima modifica della raccomandazione del Consiglio):

Verde:

se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%; o

se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 75 e il tasso di positività al test inferiore all'1%



Arancione:

se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è pari o superiore al 4%; o

il tasso di notifica a 14 giorni è pari o superiore a 50 e inferiore a 75 e il tasso di positività al test è pari o superiore all'1%; o

il tasso di notifica a 14 giorni è compreso tra 75 e 200 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%



Rosso:

se il tasso di notifica cumulativo di casi COVID-19 di 14 giorni varia da 75 a 200 e il tasso di positività al test dei test per l'infezione da COVID-19 è del 4% o più, o

se il tasso di notifica cumulativo dei casi COVID-19 di 14 giorni è superiore a 200 ma inferiore a 500



Rosso scuro:

se il tasso di notifica cumulativo dei casi COVID-19 di 14 giorni è 500 o più





06 gennaio 2022

