Covid. Oggi 40.948 casi e 193 decessi. Tasso positività al 9,3%. Sempre in discesa i ricoveri

25 FEB - Sono 40.948 (ieri 46.169) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 12.651.251. Rispetto a venerdì scorso si registrano 12.714 casi in meno.



Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 440.115 (ieri 484.530) con un rapporto positivi tamponi è del 9,3% rispetto al 9,5% di ieri.



Oggi vengono segnalati 193 decessi rispetto ai 249 di ieri per un totale di 154.206. Scendono i ricoveri in area non critica (-419) e quelli in Terapia intensiva (-40).



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 11.706 pazienti in area critica e 799 in TI. Scendono poi a 1.163.419 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 1.186.264).



I guariti sono +65.180 rispetto a ieri e il totale è di 11.175.924. Scendono gli attualmente positivi a 1.175.924 (ieri 1.199.228).



La regione con più casi odierni è il Lazio (+5.029) seguito da Lombardia (+4.599), Veneto (+3.578), Campania (+3.536), Sicilia (+3.480), Puglia (+3.437) ed Emilia Romagna (+2.857).







Note:

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto già segnalato da altra regione.



La Regione Calabria precisa che 395 nuovi casi di oggi, 14 sono stati diagnosticati con test antigenico il 22/2/2022 e 62 il 23/2/2022.



La Regione Campania riporta che un decesso registrato oggi risale al giorno 22/1/2022.



La Regione Emilia-Romagna dichiara che stati eliminati 8 casi comunicati nei giorni precedenti in quanto giudicati non casi COVID-19.



La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 6 a seguito di 2 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 4 test positivi rimossi dopo revisione dei casi.



La Regione Sicilia riporta che tra i casi confermati comunicati in data odierna, n. 1060 sono relativi a giorni precedenti al 24/02/22; inoltre i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 5 IL 24/02/2022 - N. 7 IL 23/02/2022 - N. 2 IL 22/02/2022 - N. 1 IL 20/02/2022 - N. 1 IL 18/01/2022. La Regione Umbria fa presente che 4 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 6 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.





25 febbraio 2022

