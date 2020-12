Covid. Il bollettino: oggi 13.720 nuovi casi e 524 decessi

Come ogni lunedì molto basso il numero dei tamponi (oltre 50 mila in meno di ieri). Il rapporto tra positivi e tamponi peggiora e si attesta al 12,3% (ieri 11,5%). Le Regioni che registrano il maggior numero di nuovo casi sono la Lombardia (+ 1.562), il Veneto (+2.550), la Campania (+1.060), il Lazio (+1.372), la Puglia (+1.419), l’Emilia Romagna (+1.891) e la Puglia (1.001).

07 DIC - Sono 13.720 (rispetto ai 18.887 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del ministero della Salute.



In calo i tamponi che sono stati 111.217 (ieri 163.550). Il rapporto tra positivi e tamponi peggiora e si attesta al 12,3% (ieri 11,5%).



Scendono i decessi. Oggi sono 528 rispetto ai 564 registrati morti Covid. Salgono però i ricoveri in area non critica (133 in più di ieri) mentre scendono in Terapia intensiva dove sono 72 in meno di ieri.



Riguardo alle Terapie intensive si segnalano 144 nuovi ingressi (ieri erano stati 150) con numeri più alti in Lombardia (26), Veneto (28), Lazio e Puglia con 14.



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 30.524 pazienti in area non critica e 3.382 in TI. Calano poi di 6.548 unità anche le persone in isolamento domiciliare che oggi risultano essere 714.913 (ieri erano 721.461)



Salgono i guariti (+19.638 rispetto a ieri) e scendo gli attualmente positivi (- 6.487). In totale le persone guarite ad oggi sono 933.132 e quelle attualmente positive 748.819.



Le Regioni che registrano il maggior numero di nuovo casi sono la Lombardia (+ 1.562), il Veneto (+2.550), la Campania (+1.060), il Lazio (+1.372), la Puglia (+1.419), l’Emilia Romagna (+1.891) e la Puglia (1.001).



La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19











07 dicembre 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Studi e Analisi