Covid. Il bollettino: oggi 751 nuovi casi e 35 decessi

Il numero dei decessi notificato è in realtà di 56, ma 21 di questi sono relativi a un ricalcolo dei mesi passati della Puglia. Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 192.541 (ieri erano stati 188.191) con un rapporto positivi tamponi allo 0,4% rispetto allo 0,5% di ieri. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+134), seguita dal Lazio (+91), Campania (+77) e Puglia (68).

25 GIU - Sono 751 (rispetto ai 927 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.256.451.



In aumento i decessi. Oggi ne vengono segnalati 56 (di cui 21 però sono frutto di un ricalcolo della Regione Puglia relativo ai mesi tra marzo e maggio 2021) rispetto ai 28 di ieri per un totale di 127.418. Scendono i ricoveri in area non critica (-128 rispetto a ieri) e in Terapia intensiva (-22).



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 1.899 pazienti in area non critica e 306 in TI. Scendono poi a 58.030 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 59.954).



Continuano a salire i guariti (+2.769 rispetto a ieri) che sono ormai 4.068.798 e scendono gli attualmente positivi a 60.235 (ieri erano 62.309).



La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra regione.

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso positivo a test antigenico ma non confermato dal successivo tampone molecolare.

La Regione Puglia comunica che dei 22 decessi notificati oggi, uno è relativo alle ultime 24 ore. I restanti risultano da un aggiornamento delle informazioni nel periodo compreso tra marzo e maggio 2021.









25 giugno 2021

