Covid. Oggi 53.905 nuovi casi e 50 decessi. Salgono i ricoveri e il tasso di positività tocca il 21,9%

Rispetto a mercoledì scorso si registrano 22.020 casi in più. Gli attualmente positivi tornano sopra quota 600 mila. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+9.301) seguita da Lazio (+6.593), Veneto (+5.663), Campania (+4.889), Emilia Romagna (+4.583), Sicilia (+3.793), Puglia (+3.365) e Toscana (+3.043).

22 GIU

Sono 53.905 (ieri 62.704) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 18.014.402. Rispetto a mercoledì scorso si registrano 22.020 casi in più.

Sta di fatto che il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è oggi di 246.512 (ieri 79.375) con un rapporto positivi tamponi del 21,9% rispetto al 21,4% di ieri.

Oggi vengono segnalati 50 decessi rispetto ai 62 di ieri per un totale di 167.892 dall’inizio della pandemia. Salgono i ricoverati con sintomi (+144 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (+10). Attualmente risultano ospedalizzate con sintomi 4.947 persone e 216 in TI.

Le persone in isolamento domiciliare sono 619.850 (contro i 594.921 di ieri). Oggi si segnalano 29.740 di persone guarite per un totale di 17.221.297. Gli attualmente positivi sono 625.013 (contro i 599.930 di ieri).

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+9.301) seguita da Lazio (+6.593), Veneto (+5.663), Campania (+4.889), Emilia Romagna (+4.583), Sicilia (+3.793), Puglia (+3.365) e Toscana (+3.043).

Note:

La Regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La Regione Campania comunica a seguito delle verifiche odierne, che tre decessi registrati oggi, risalgono al giorno 19/06/2022.

La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso positivo a test antigenico ma non confermato da test molecolare.

La P.A. Bolzano comunica che dei 446 nuovi positivi, 7 casi derivano da test antigenici confermati da test molecolare.

La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 969 sono relativi a giorni precedenti al 21/06/22 (di cui n. 786 del 20/06/2022, n. 35 del 19/06/2022, n. 77 del 18/06/2022, n. 37 del 17/06/2022) e che i decessi comunicati in data odierna sono da riferirsi ai seguenti giorni: N. 1 il 21/06/2022 - N. 3 il 20/06/2022 - N. 1 il 19/06/2022 - N. 1 il 17/ 06/2022 - N. 1 il 16/06/2022.

La Regione Umbria comunica che 4 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria, e che 20 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.

22 giugno 2022

