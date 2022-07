Covid. Il virus rallenta la corsa: +14% (vs +55% della scorsa settimana) ma decessi aumentano del 49%. Oggi 142.967 nuovi casi e 157 decessi

Rispetto a martedì scorso si registrano 10.693 casi in più. I decessi settimanali sono stati 692, in aumento del 49% rispetto alla settimana precedente. Aumentano anche i ricoveri in Area non critica (+18%) e in Terapia intensiva (+15%). Oggi risale il tasso di positività al 26%. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+20.201) seguita da Campania (+18.299), Veneto (+13.975), Lazio (+13.386) e Puglia (+13.150).

12 LUG

Sono 142.967 (ieri 37.756) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 19.667.320. Rispetto a martedì scorso si registrano 10.693 casi in più.

Analizzando i dati settimanali si nota come nell’ultima settimana i contagi siano stati 674.403 in aumento del 14% rispetto alla settimana precedente. Un dato che segna come l’epidemia abbia rallentato la sua corsa dato che l’aumento registrato sette giorni fa sulla settimana precedente era del 55%. I decessi settimanali sono stati 692, in aumento del 49% rispetto alla settimana precedente. Aumentano anche i ricoveri in Area non critica (+18%) e in Terapia intensiva (+15%).

Sta di fatto che il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è oggi di 550.706 (ieri 188.153) con un rapporto positivi tamponi del 26% rispetto al 20,1% di ieri.

Oggi vengono segnalati 157 decessi rispetto ai 127 di ieri per un totale di 169.390 dall’inizio della pandemia. Salgono i ricoverati con sintomi (+270 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (+15). Attualmente risultano ospedalizzate con sintomi 9.724 persone e 375 in TI.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.340.382 (contro i 1.294.204 di ieri). Oggi si segnalano 97.438 di persone guarite per un totale di 18.147.449. Gli attualmente positivi sono 1.350.481 (contro i 1.304.018) di ieri).

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+20.201) seguita da Campania (+18.299), Veneto (+13.975), Lazio (+13.386) e Puglia (+13.150).

Note:

La regione Abruzzo riporta che dal totale dei positivi sono stati eliminati tre casi di pazienti non COVID-19.

La Regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà

La Regione Campania dichiara che 12 decessi registrati oggi risalgono al periodo compreso tra il 6/12/2021 e il 9/07/2022.

La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di due tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo.

La Regione Sicilia comunica che n. 1096 casi COVID-19 comunicati in data odierna sono relativi a giorni precedenti al 11/07/22 (di cui n. 849 del 10/07/22, n. 117 del 09/07/22, n. 71 del 08/07/22); inoltre i decessi riportati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 1 IL 12/07/2022 - N. 7 IL 11/07/2022 - N. 11 IL 10/07/2022 - N. 5 IL 09/07/2022 - N. 3 IL 08/07/2022 - N. 3 IL 07/07/2022 - N. 1 IL 28/06/2022.

La Regione Umbria fa presente che 6 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 97 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.

12 luglio 2022

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Studi e Analisi