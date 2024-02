Edilizia sanitaria. In Conferenza Stato Regioni gli Accordi di programma con Liguria e Piemonte

Iscritti all’ordine del giorno della seduta di domani, gli accordi di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari, ex articolo 20. Per il Piemonte è previsto un onere complessivo di circa 50milioni. L’importo totale dell'accordo per la Liguria è di14milioni e 684mila euro.

07 FEB

Gli accordi di programma per il settore degli investimenti sanitari, ex articolo con Liguria e Piemonte arrivano sul tavolo della saranno Conferenza Stato Regioni dell’8 febbraio.

Per quanto riguarda il Piemonte - Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente all’accordo di programma integrativo con la Regione Piemonte, per il settore degli investimenti sanitari, ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - l’onere dell'accordo ammonta a 53 milioni e 500mila di cui 50.825.000 a carico dello Stato e 2.675.000 a carico della regione. L’obiettivo è quello della realizzazione di un nuovo edificio da destinare al Dipartimento di emergenza urgenza del presidio ospedaliero Sant‘Andrea di Vercelli: un intervento strutturale che prevede l‘impiego di tecnologie sanitarie altamente specializzate.

Per la Liguria - Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente all’accordo di programma integrativo stralcio con la Regione Liguria, per il settore degli investimenti sanitari, ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - l’importo complessivo dell’accordo è pari a 14milioni e 684mila di cui 13.949. 800 a carico dello Stato e 734.200 euro a carico della Regione Liguria.

Fondi che dovranno essere impiegati per: la realizzazione del nuovo ospedale di comunità di Busalla (6.200.000 euro); lavori per l'adeguamento antisismico del padiglione 9 del Po Villa Scassi di Genova Sampierdarena pari a 3.900.000; per la realizzazione di una nuova casa di comunità e un nuovo ospedale di comunità di Sestri Levante e per la ristrutturazione con ampliamento di Villa Laura pari a 3.334.000 euro. Infine dovranno essere indirizzati al potenziamento delle dotazioni strutturali e impiantistiche dei servizi sanitari socio sanitari e sociali della casa di comunità di Sarzana per favorire interscambi con servizi sanitari dell’ospedale Santo Bartolomeo di Sarzana, previsti 1.250.000 euro di stanziamento.

07 febbraio 2024

