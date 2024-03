Fvg, mancano 225 mmg. Conficoni (Pd): “Erano 918 nel 2015 ma 693 del 2023”

Non si contano più pensionamenti o dimissioni. Conficoni, con il sua istanza di accesso agli atti, certifica che ad oggi in Friuli Venezia Giulia mancano ben 225 medici con un aumento di quasi 300 assistititi per medico. Tiberio (Omceo Udine): “Dati preoccupanti. Sul territorio di Asu Fc credo che la carenza sia ancora più grave, se consideriamo che circa 50.000 cittadini sono privi del medico di fiducia”.

20 marzo 2024

di Endrius Salvalaggio Un altro accesso agli atti alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità checonsigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, del Partito Democratico e componente della terza commissione salute fa e che “certifica” senza mezze misure che in Friuli Venezia Giulia mancano 225 medici di medicina generale (mmg).che dal 2015 ai giorni nostri riportano numeri enormi, è solo un altro tassello di discutibile governo di Fedriga e Riccardi, che non solo non riescono a bloccare questo crollo di fronte al quale sembrano più degli spettatori che dei protagonisti attivi, ma bocciano anche le nostre proposte avanzate per invertire la tendenza rendendo più attrattiva la professione”, dice Conficoni.“Dai dati inoltrati dalla Direzione centrale salute emerge che nel 2015 i medici di famiglia presenti in regione erano 918 con una media di 1.174 assistiti a testa, mentre nell'area pordenonese si contavano 212 dottori con una media di 1.289 assistiti pro capite. I numeri sono andati in leggero calo fino al 2018 per poi iniziare la caduta verticale fino allo scorso anno quando in Fvg si contavano 693 medici, con una media di 1.464 assistiti a testa, saliti di 290 unità”. Secondo il consigliere questa situazione peggiorerà ulteriormente, già dai prossimi anni con le uscite causate dalla quiescenza che saranno consistenti., risponde per commentare i numeri il presidente OMCeO di Udinesecondo il quale “si tratta in modo evidente di dati preoccupanti e, per quanto riguarda il territorio di Asu Fc, ritengo siano ancora di più i medici di medicina generale che mancano se consideriamo che circa 50.000 cittadini sono privi del medico di fiducia. Da anni lamentiamo questa situazione che noi mmg tocchiamo con mano tutti i giorni, facendoci anche carico di pazienti scoperti che vanno a incrementare il nostro massimale, già elevato”.al fine di trovare una soluzione al problema, ma siamo rimasti inascoltati”, spiega Tiberio. “La medicina del territorio, ricordo, rappresenta il tramite tra il paziente e l’ospedale. L’ormai cronica carenza di mmg portano gli utenti a riversarsi impropriamente ai Pronto soccorso. Alla luce di queste considerazioni va purtroppo detto che una soluzione a breve termine non c’è. Molti giovani medici optano per le specialità e il ricambio dei medici di medicina generale avviene con grandi difficoltà, mentre proseguono i pensionamenti. Facciamo queste considerazioni ormai da anni. Nel frattempo quali risposte possiamo dare ai pazienti?. Confrontiamoci per trovare una soluzione indispensabile nel breve periodo. La politica continua a essere sorda ai nostri appelli, con la conseguenza che a rimetterci siamo noi mmg in prima linea, ma soprattutto gli utenti”, conclude il presidente Omceo Udine.