Covid. Oms Europa: da dicembre 2020, i vaccini hanno ridotto i decessi di almeno il 57%, salvando più di 1,4 milioni di vite

La maggior parte delle persone salvate aveva 60 anni o più, il gruppo a più alto rischio di malattia grave e morte a causa del virus SARS-CoV-2. E s olo il primo richiamo del vaccino ha salvato 700.000 vite umane. I risultati di un nuovo studio dell'autorità sanitaria. IL DOCUMENTO

16 GEN

Dalla loro introduzione, nel dicembre 2020, i vaccini contro il COVID-19 hanno ridotto i decessi dovuti alla pandemia di almeno il 57%, salvando più di 1,4 milioni di vite nella regione europea dell’OMS.

La maggior parte delle persone salvate aveva 60 anni o più, il gruppo a più alto rischio di malattia grave e morte a causa del virus SARS-CoV-2. E s

olo il primo richiamo del vaccino ha salvato 700.000 vite umane.

Sono alcuni dei risultati di un nuovo studio dell’OMS/Europa che rivela che il bilancio delle vittime di COVID-19 noto oggi nella regione, attualmente pari a 2,5 milioni, avrebbe raggiunto i 4 milioni senza i vaccini.

“Abbiamo costantemente sottolineato l’importanza dei vaccini contro il Covid-19, in particolare per le persone anziane e le persone più vulnerabili.

Questo studio documenta il risultato dell’attuazione di questo consiglio da parte dei vari paesi.

Le prove sono inconfutabili”, ha affermato Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell’OMS per l’Europa.

Dall’inizio della pandemia di COVID-19, la regione, che copre 53 Stati membri in tutta Europa e in Asia centrale, ha registrato oltre 277 milioni di casi confermati e oltre 2,5 milioni di decessi.

“Oggi nella nostra Regione sono più di 1,4 milioni le persone – la maggior parte anziane – che si godono la vita con i propri cari perché hanno preso la decisione fondamentale di vaccinarsi contro il Covid-19.

Si tratta di persone che possono giocare con i loro nipoti, portare a spasso il cane, frequentare lezioni di ballo, fare volontariato ed essere membri attivi delle loro comunità.

Questo è il potere dei vaccini”, ha sottolineato Kluge.

Il rapporto rivela una riduzione del 57% della mortalità tra i soggetti di età compresa tra 70 e 79 anni e una diminuzione del 54% dei decessi tra quelli di età compresa tra 60 e 69 anni.

La mortalità risulta inferiore del 52% nella fascia di età 50-59 anni.

La fascia di età superiore agli 80 anni ha beneficiato maggiormente della vaccinazione, con una riduzione della mortalità del 62%.

Tra i soggetti di età compresa tra 25 e 49 anni, la seconda dose di vaccino ha comportato una riduzione della mortalità del 48%, sebbene in questo gruppo l’adesione ai vaccini per il secondo e il terzo richiamo sia stata solo del 5%.

In altre parole, anche in questo gruppo, senza vaccinazione il numero dei decessi sarebbe stato quasi il doppio.



Lo studio OMS/Europa rivela che la vaccinazione contro il COVID-19 ha salvato la maggior parte delle vite durante il periodo in cui la variante Omicron era dominante, da dicembre 2021 ad aprile 2023.

In termini di impatto sulla mortalità nella regione nel suo complesso, Israele ha registrato i maggiori benefici per tutte le fasce d’età con una riduzione del 75%, seguito da Malta e Islanda con una riduzione rispettivamente del 72% e del 71%.

Suddivisi per fascia di età, quelli di età pari o superiore a 80 anni hanno visto ancora una volta i benefici più significativi dalla vaccinazione contro il Covid-19, con una riduzione della mortalità del 70% a Malta e del 71% nel Regno Unito.

I paesi che hanno implementato programmi di vaccinazione precoce che coprono ampie fasce della popolazione – come Belgio, Danimarca, Islanda, Irlanda, Israele, Malta, Paesi Bassi e Regno Unito – hanno visto il beneficio maggiore in termini di numero di vite salvate complessivamente attraverso la vaccinazione.



Con l’intensificarsi dell’inverno nell’emisfero settentrionale, i casi di COVID-19 sono nuovamente in aumento, così come le malattie derivanti da altri virus respiratori, tra cui il virus respiratorio sinciziale (RSV) e l’influenza.

“Il COVID-19 non è scomparso.

Abbiamo semplicemente imparato a conviverci”, ha detto Kluge.

“Gran parte della società ha acquisito un certo livello di immunità, attraverso la vaccinazione, l’infezione o entrambi.

La maggior parte di noi è in grado di valutare il proprio livello di rischio e il rischio per gli altri.

E se ci ammaliamo con segni di COVID-19 o influenza, la maggior parte di noi sa che è meglio restare a casa e lontano dagli altri”.



L'Oms raccomanda che le persone a più alto rischio di Covid 19 continuino a essere vaccinate da 6 a 12 mesi dopo la dose più recente: tra questi vi sono gli anziani, le donne incinte, gli immunocompromessi, le persone con condizioni mediche croniche importanti e gli operatori sanitari di prima linea» ha spiegato ancora Kluge, sottolineando l'importanza che i gruppi vulnerabili imparino a “convivere con il Covid-19 e altri virus respiratori» e che si mantengano «aggiornate con le vaccinazioni contro il Covid-19 e l'influenza, come raccomandato”.



Il direttore regionale Oms per l'Europa ha inoltre espresso preoccupazione per il fatto che “la salute stia scivolando dall'agenda politica” e che non si stia affrontando la bomba a orologeria che sta colpendo la nostra forza lavoro nel settore sanitario e assistenziale. Mentre i sistemi sanitari sono sotto pressione, potremmo essere impreparati - ha avvertito - ad affrontare qualsiasi cosa fuori dall'ordinario, come l'emergere di una nuova e più grave variante di Covid-19 o di un agente patogeno ancora sconosciuto”.



16 gennaio 2024

