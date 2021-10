Asl Napoli 2. A Bacoli parte l’ospedale di comunità, intesa con il Comune

12 OTT - La sinergia tra l’Asl Napoli 2 Nord, la Regione Campania ed il comune di Bacoli permetterà di istituire nel centro flegreo un ospedale di comunità. Si tratta di un presidio sanitario territoriale in grado di erogare assistenza sanitaria di breve durata, riservata a quei pazienti che, pur non presentando patologie acute, non possono essere assistiti adeguatamente a domicilio.



L’annuncio del nuovo presidio sanitario è stato dato dal sindaco, Josi Gerardo Della Ragione subito dopo l’approvazione della delibera in Giunta per la nuova struttura. Il presidio, che sarà ubicato nel centro storico in via Gaetano De Rosa, presso un immobile comunale, sarà realizzato con i fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



“È una struttura residenziale per un’assistenza sanitaria di breve durata - spiega il sindaco Della Ragione - e sarà dotata di almeno 20 posti letto. L’assistenza sanitaria sarà garantita da medici e infermieri presenti continuativamente nella struttura, coadiuvati da operatori socio-sanitari e altri professionisti. È una svolta per la città - conclude -, che amplia e migliora i servizi della sanità pubblica per la comunità tutta. Oltre a favorire un indotto economico per il territorio”.

12 ottobre 2021

Il progetto è già in fase avanzata in quanto come informa lo stesso sindaco l’Asl Napoli 2 Nord ha effettuato i sopralluoghi per verificarne la fattibilità e sul piano amministrativo si sta procedendo a definire la concessione dell'immobile in comodato d'uso dal comune all’Asl.