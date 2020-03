Coronavirus. Fimmg Roma, ai nastri di partenza telemonitoraggio domiciliare per assistiti infetti o in valutazione rischi

La rete telematica la cui realizzazione pratica è in via di definizione sarà attivata nelle prossime ore: “Monitorare a distanza soggetti a rischio rappresenta un grandissimo risultato a vantaggio sia del paziente fragile che del medico curante anche in relazione alla diminuzione del rischio di contagio”

09 MAR - Si fa concreta la possibilità di effettuare visite in telemonitoraggio su alcune categorie di assistiti sia positive per Covid-19 sia in valutazione per rischio di infezione. Si da seguito cosi a quanto previsto dall'ordinanza del Presidente N. Z0003 del 06/03/2020. La platea degli assistiti è composta essenzialmente da pazienti di età superiore a 65 anni, affetti dalle patologie croniche (cardiopatie, broncopneumopatie, diabete, insufficienza renale, neoplasie ecc.) e che hanno avuto almeno un ricovero ordinario con degenza superiore a 1 giorno.



È quanto comunica la Fimmg Roma.



“La Regione Lazio – si sottolinea in una nota – ha predisposto una lista di pazienti che presentano queste caratteristiche già disponibile e che i medici già stanno scaricando dall’area personale del sito Salute Lazio. A questo elenco ogni medico di medicina generale potrà aggiungere qualsiasi assistito che ritenga possa giovarsi di modalità assistenziali a distanza e che comunque presenti le caratteristiche di soggetto infettato o in valutazione. La rete telematica la cui realizzazione pratica è in via di definizione sarà attivata nelle prossime ore. Monitorare a distanza soggetti a rischio rappresenta un grandissimo risultato a vantaggio sia del paziente fragile che del medico curante anche in relazione alla diminuzione del rischio di contagio. Auspichiamo che si faccia presto visto il momento di massima emergenza come che stiamo vivendo”.

09 marzo 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in QS Lazio