Futuro professione medica. Da Piacenza la sfida per rinnovamento del Codice deontologico

"Dalla femminilizzazione, della quale nell’attuale Codice non vi sono riferimenti, al rapporto con la scienza e con le altre professioni sanitarie, fino al tema della formazione”. Per il presidente Fnomceo Filippo Anelli sono questi i temi sui quali è necessario tornare a riflettere rimettendo mano al Codice. Di questo e molto altro si è parlato nella due giorni del convegno nazionale promosso dall’Omceo Piacenza.

09 GIU - Dallo “stato del mestiere” al futuro della professione medica, passando per un possibile rinnovamento del Codice Deontologico. E’ stata una riflessione a tutto campo quella proposta dalla due giorni del convegno nazionale “L’agire medico tra il dettato deontologico e le altre norme“ - promosso dall’OMCeO Piacenza e ospitato venerdì 7 e sabato 8 giugno dalla Cappella Ducale di Palazzo Farnese a Piacenza - che ha voluto riportare al centro del dibattito nazionale anche l’opportunità di tenere separata l’attività ordinistica da quella politica e sindacale, tema quest’ultimo particolarmente sentito dall’Ordine piacentino presieduto da Augusto Pagani.



“Sindacati e partiti politici – ha sottolineato Pagani - hanno legittimamente interessi da rappresentare, mentre gli Ordini hanno ruoli diversi; penso che l’etica debba indirizzare le nostre scelte e dettare le norme deontologiche più adeguate per mantenere la rappresentanza dell’Ordine al di sopra di ogni sospetto riguardo la sua reale terzietà. Se quest’ultima venisse meno si perderebbero credibilità e autorevolezza, che tutti riteniamo necessarie e sulle quali si basa il prestigio che un Ordine professionale deve assolutamente avere per svolgere fino in mondo e nel modo migliore il suo compito”.

09 giugno 2019

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Lavoro e Professioni



“Credibilità” e “autorevolezza” sono state più volte richiamate dai relatori che hanno animato la prima giornata di lavori dedicata alla caduta dell’immagine della figura del medico, con le sue cause e le possibili soluzioni.“Oggi - l’allarme lanciato nel suo intervento da, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che ha moderato la sessione insieme al Presidente dell’OMCeO Parma- sono cresciuti i diritti dei cittadini, dall’autodeterminazione al consenso informato, ma si è anche ridotta di molto l’autonomia della professione, con il definanziamento costante del sistema che ha portato ad una crescita delle disuguaglianze all’interno del nostro Paese”. “Dobbiamo fare un salto di qualità per un medico che torni ad avere un ruolo fondamentale che garantisca i diritti democratici del nostro Paese”.Se "oggi fare bene il medico in modo competente, disponibile e affidabile è sempre più difficile" – come sottolineato dallo storico della medicinache ha parlato del rischio della “medicalizzazione della società” e di quello derivante da una “tecnologia che degeneri in tecnicismo, o tecnocrazia” – diverse sono le proposte avanzate dai relatori per recuperare il prestigio perduto della professione: è necessario, il parere del sociologo e filosofo della Medicina, "reinventare un medico che sia più adeguato al terzo millennio, sappia gestire delle complessità e si guadagni la propria autonomia”, mentre per, Ordinario di Bioetica all’Università di Torino, bisogna riuscire a fornire "una prospettiva etica generale a favore di una società in crescita che ci sta portando verso un mondo inimmaginabile in passato”. Dall’editorialista del Corriere della Seral’esortazione a “ricostruire un percorso fondamentale per recuperare quel rispetto da parte del malato, della politica, di chi ha potere all’interno della sanità” "Anche un atto di umiltà - ha osservato può servire per recuperare un rapporto in parte deteriorato, ma è importante sottolineare che il medico non è uno scrivano o un tecnocrate, ma si occupa delle persone”.Il Codice Deontologico è invece stato al centro della seconda sessione del convegno - moderata da, vicepresidente del Comitato Nazionale Bioetica, e dal Presidente dell’OMCeO di Rimini– dapprima con l’analisi del conflitto che può sorgere quando il medico si trova nella necessità di dover tener conto, oltre a quella deontologica, di norme diverse (giuridica, contratto di lavoro, ruolo militare e credo religioso) per poi arrivare alle proposte per una nuova “carta” fondamentale della professione., Ordinario Medicina Legale Università degli Studi di Napoli Federico II, ha passato in rassegna alcune “emblematiche” contrapposizioni tra norme deontologiche e giuridiche, come quelle che riguardano il segreto professionale, il consenso informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento. Come “temperare” per il medico questa tipologia di conflitto? Fra le soluzioni prospettate da Buccelli l’obiezione di coscienza codificata e, muovendosi per tempo, un collegamento della FNOMCeO con il legislatore nella fase di elaborazione delle norme., presidente della Società Bio Giuridica Piacentina, è invece entrato nel dettaglio dell’articolo 77 del Codice, dedicato alla medicina militare e introdotto nel testo approvato nel 2014, mettendo in evidenza le dissonanze con altri articoli del Codice: “Un articolo – ha concluso – che pone più problemi deontologici di quelli che vorrebbe risolvere”.Numerosi gli spunti di riflessione nell’intervento di, che ha portato la sua esperienza di Assessore alla Sanità della Regione Sardegna e di presidente di Ordine. “Ho cercato di applicare il governo critico - ha detto -, ma farlo significa avere la capacità di utilizzare un elemento fondamentale di un Ordine professionale, il controllo tra pari; come Presidente e come Assessore ho avuto difficoltà enormi a bloccare colleghi inidonei ad esercitare la professione medica sia per motivi comportamentali che strettamente professionali”.Sulla recente radiazione da parte dell’Ordine di Bologna dell’assessore regionale, Arru ha parlato senza mezzi termini di atto “inappropriato e pericoloso”: “Non accetto che un organismo professionale interferisca sul ruolo di produzione di una delibera. Io ho giurato quando sono diventato medico, ma ho anche giurato al Parlamento Regionale della Sardegna, assumendo un ruolo di responsabilità verso tutti i cittadini, compresi i medici. Non ho dimenticato quello che ero come medico, però tutto deve essere contestualizzato in un insieme di problemi sociali ed economici”. “Serve una risposta contestualizzata – la sua proposta -, dobbiamo recuperare il senso della professione, dei percorsi integrati, della pari dignità: oggi esiste un problema sociale che va al di là della professione medica e richiede di ripartire con l’idea di comunità e con senso di appartenenza”.“Bene perché è bene o bene perchè è comandato?” Da questa domanda è invece partita la riflessione di, Presidente Onorario della Società Italiana di Bioetica e Comitati Etici e Presidente Nazionale AMCI, sul conflitto tra Codice deontologico e dettato religioso. “Il primo fondamentale capitolo di cui si interessa la medicina è la vita, e la vita è sacra sempre; la norma, anche quella deontologica dovrebbe sempre prendersi cura del prezioso dono della vita, soprattutto nelle forme di fragilità”. “Oggi - ha osservato - mi sembra che la deontologia non si proponga più di guidare la coscienza dei singoli operatori, ma si limiti ad indicare i comportamenti, dimenticandosi della centralità della persona fragile. Dobbiamo augurarci un dialogo fecondo tra medicina, etica, principi morali, alla ricerca della verità; essere onesti significa non solo rispettare il Codice deontologico, ma intraprendere un cammino di ascolto e di rispetto della vita”.A conclusione dei lavori l’interrogativo finale: è necessario oggi un nuovo Codice Deontologico? “Sì, è necessario” – la risposta diche ha animato una tavola rotonda, moderata da(Presidente OMCeO Taranto), in compagnia di Mariapia Garavaglia, del direttore di Quotidiano Sanità, del presidente nazionale Caoe di, già magistrato della Corte di Cassazione. Il Presidente FNOMCeO ha sottolineato la necessità di richiamare una serie di riflessioni, “dalla femminilizzazione, della quale nell’attuale Codice non vi sono riferimenti, al rapporto con la scienza e con le altre professioni sanitarie, fino al tema della formazione”.L'idea, come da lui spiegato - è quella di avviare un percorso di riflessione prima di mettere mano al Codice: "Gli incontri come quello odierno a Piacenza vanno proprio in questa direzione, credo sia importante in questo momento l’ascolto e soffermarsi sulle tematiche che vengono poste".Anche Fassari si è detto d’accordo sul rinnovamento del Codice, ma “da maneggiare con molta cura per dare una guida al medico per la professione con testi e lessico chiari”: medici-economia, medici-tecnologia e medici-coscienza sono per il direttore di Quotidiano Sanità tre questioni centrali da trattare nel nuovo testo. Semplicità nel lessico e nella struttura sono le caratteristiche che il nuovo Codice dovrebbe avere secondo Iandolo, mentre per Garavaglia il testo "deve far capire che l’ascolto è parte della cura e un principio legato all’esercizio di una professione che ha a che fare con il “tirar fuori” qualcosa da una persona. Oltre a questo aggiungo la necessità della preparazione per i medici ad essere coloro che manterranno sempre una scelta “umanistica” di fronte alla tecnologia che arriverà in futuro”.“Sia che il Codice venga rifatto o rivisto - le indicazioni fornite da Iadecola - si ponga attenzione alla forma, che deve essere contrassegnata da sobrietà e compendiosità; il testo venga scritto da medici di grande competenza, conoscitori delle norme e della lingua e sia portato a conoscenza effettiva dei medici con una adeguata opera informativa. Sia poi un Codice operativo, inutile fare norme e poi non applicarle”.