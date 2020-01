Commissione Lea, Osservatorio Professioni sanitarie e Iss. Ecco i nuovi rappresentanti delle Regioni

Ufficializzati oggi i nuovi referenti per la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale e per l’Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie. Indicato anche il referente regionale in seno al Cda dell’Istituto superiore di sanità. Ecco tutti i nomi.

15 GEN - Ok dalla Conferenza delle Regioni alle designazioni dei rappresentanti regionali in seno Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale e per l’Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie. Indicato inoltre il nominativo che siederà all’interno del Cda dell’Istituto superiore di sanità. Ecco tutti i nomi.



Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale:



Componenti effettivi:

Dott. Claudio Costa – Regione VENETO

Avv. Antonio Postiglione – Regione CAMPANIA

Dott. Renato Botti – Regione LAZIO

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti – Regione SICILIANA

Dott.ssa Gianna Zamaro – Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Dott. Giuseppe Bucciarelli – Regione ABRUZZO

Dott. Marco Salmoiraghi – Regione LOMBARDIA



Componenti supplenti:

Dott. Paolo Aletti – Regione MARCHE

Dott. Valtere Giovannini – Regione TOSCANA

Dott.ssa Laura Lassalaz – Regione LIGURIA

Dott. Ettore Attolini – Regione PUGLIA

Dott. Ernesto Esposito – Regione BASILICATA

Dott. Giacomino Brancati – Regione CALABRIA



Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie:

Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos (Emilia Romagna)

Dott. Luca Conti (Umbria)

Dott. Claudio Costa (Veneto)



Cda Istituto superiore di sanità:

Dott. Giuseppe Toffoli (Friuli Venezia Giulia)



15 gennaio 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl