COVID-19, Eli Lilly: al via sperimentazione prima terapia anticorpale

È partita la sperimentazione della prima terapia anticorpale per il COVID-19. L’ha messa a punto Eli Lilly in collaborazione con AbCellera Biologics. Si tratta di un anticorpo diretto contro le strutture della proteina spike del virus ed è progettato per impedirle di fissarsi sulle cellule umane, neutralizzando così il virus. Lo studio, nella fase iniziale, valuterà la sicurezza e la tollerabilità del candidato nei pazienti ricoverati in ospedale con COVID-19. I primi risultati sono previsti entro la fine di giugno

03 GIU - (Reuters Health) – Eli Lilly ha avviato una sperimentazione per testare il suo candidato anticorpale per COVID-19. È il primo trial che studia un trattamento di questo tipo per la patologia causata dal virus SARS-COV-2.



Lo studio, nella fase iniziale, valuterà la sicurezza e la tollerabilità del candidato nei pazienti ricoverati in ospedale con COVID-19. I primi risultati sono previsti entro la fine di giugno.

Il trattamento sperimentale, denominato LY-CoV555, è stato sviluppato da Lilly in collaborazione con la biotech AbCellera Biologics, in virtù di una partnership stretta a marzo.



LY-CoV555 è un anticorpo diretto contro le strutture della proteina spike del virus ed è progettato per impedirle di fissarsi sulle cellule umane, neutralizzando così il virus.

Il trattamento è stato sviluppato a seguito della sua identificazione in un campione di sangue prelevato da uno dei primi pazienti statunitensi guariti dalla malattia polmonare causata dal nuovo Coronavirus.

03 giugno 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci



Se il candidato si dimostrerà sicuro, Lilly passerà alla fase successiva del test.