Oppiodi. Aifa ai medici: “Non prescrivere quelli con fentanile e tramadolo per dolore di lieve entità”

Nota dell’Agenzia del farmaco rivolta ai prescrittori per veicolare un messaggio corretto che richiami le indicazioni appropriate senza rischiare di penalizzare l’utilizzo degli oppioidi nella terapia del dolore. LA NOTA AIFA

30 GIU - L’Agenzia Italiana del Farmaco richiama l'attenzione degli operatori sanitari sulle indicazioni terapeutiche autorizzate dei medicinali oppioidi, con particolare riferimento a quelli contenenti fentanile e tramadolo, sottolineando che esse non comprendono il dolore di lieve entità.



La comunicazione vuole veicolare un messaggio corretto che richiami le indicazioni appropriate senza rischiare di penalizzare l’utilizzo degli oppioidi nella terapia del dolore.



Aifa comunica inoltre che, a seguito di una recente disposizione AIFA, è stata introdotta la limitazione della durata massima di terapia a 30 giorni per le prescrizioni dei medicinali contenenti il principio attivo «tramadolo» da solo e/o in associazione.



30 giugno 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci