Roma. La Telemedicina salva una vita in farmacia

Diagnosticata in tempo una grave aritmia a 61enne, sottoposto poi a intervento d’urgenza e salvato all’ultimo istante. L’uomo si è sentito mancare il fiato mentre passeggiava. Si è recato nella farmacia di quartiere per sottoporsi ad holter cardiaco. Il giorno dopo, dal Centro di refertazione è arrivato l’allarme: il referto del cardiologo indicava un blocco atrioventricolare di 3° grado, con frequenti e lunghe pause del battito.

03 APR

03 aprile 2025

- “Il centro ci ha chiamati e noi, a nostra volta, abbiamo subito avvisato la persona spiegandogli la gravità della situazione e suggerendogli di recarsi, quanto prima, in Pronto Soccorso”. Il dottoruno dei tre fratelli titolari della Farmacia ‘Cicerone” in via Ostiense a Roma che ha salvato la vita a un uomo compito da grave aritmia, racconta così quanto accaduto. Per l’uomo l’esame di telemedicina in farmacia è stata una scelta salva-vita. Quando è arrivato in Pronto Soccorso, infatti, il 61enne aveva una frequenza massima di 31 battiti cardiaci al minuto. È stato operato d’urgenza e salvato. “Preso per i capelli” gli hanno detto medici e infermieri dopo l’intervento. Ancora poche ore e non ce l’avrebbe fatta.“Quando è tornato in farmacia a ringraziarci, per noi è stato un bel momento. Quanto avvenuto – spiega Cicerone – rende l’idea di quale sia, ormai, il ruolo della Farmacia dei Servizi e che impatto possa avere sulla salute e sulla prevenzione sul territorio. Gli esami fatti in farmacia – holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma e molti altri – vengono mandati ai Centri di refertazione con medici specialisti che analizzano e refertano i dati degli esami”.. Ci auguriamo che venga, presto, riconosciuta dal Servizio sanitario, in modo che le persone possano arrivare con la ricetta e pagare solo il ticket, con grande beneficio sia della prevenzione che della riduzione delle liste di attesa. Gli esami in telemedicina ci aiutano a divenire, ancora di più, un punto di riferimento per la salute delle nostre comunità. È questo l’obiettivo e la missione della Farmacia dei Servizi: divenire pilastro della sanità sul territorio”, conclude il farmacista.