Psicologi. Federico Conte nuovo presidente dell’Enpap

Federico Conte è il neo Presidente eletto della Cassa degli Psicologi, per il quadriennio 2025-2029. Già consigliere del CIG ENPAP per due mandati, prima Tesoriere e poi Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, Federico Conte, dopo dodici anni di mandato di Felice Damiano Torricelli, assume le redini di un Ente solido, che conta oltre 87.000 posizioni attive, di cui quasi l’84% donne.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’ottimo lavoro fatto dal mio predecessore”, dichiara il neo Presidente Federico Conte. “L’ENPAP oggi è un Ente autorevole, con una struttura patrimoniale solida e in grado di generare valore alle Iscritte e agli Iscritti. Nel 2024, grazie a una strategia prudente ma lungimirante, abbiamo superato il benchmark di riferimento, rafforzando la capacità di rispondere ai bisogni previdenziali futuri. Implementare ulteriormente il rendimento dei nostri investimenti e incentivare il risparmio previdenziale sono gli unici modi per vincere la sfida principale di ogni istituto di previdenza: garantire pensioni appropriate e dignitose”. Federico Conte coniuga competenza economico-finanziaria, profonda conoscenza della comunità professionale e impegno nella costruzione di strumenti previdenziali e assistenziali creati ad hoc per le esigenze della categoria.

Alla Vicepresidenza c’è Fortunata Pizzoferro, che sottolinea la vocazione sociale dell’Ente, con un focus sulle politiche di genere e di inclusione: “Quasi l’84% degli Iscritti a ENPAP sono donne», rimarca Pizzoferro, «ma il gender gap reddituale resta superiore al 30%. L’Ente deve continuare a essere uno strumento di equità e di riequilibrio. Vogliamo ampliare gli interventi di welfare, promuovere conciliazione vita-lavoro e sostenere il benessere lungo tutto l’arco della vita professionale”. Oltre a questi obiettivi, lo sguardo è anche rivolto alle sfide emergenti, inclusa la transizione generazionale e digitale del lavoro psicologico.

Completano il nuovo Consiglio di Amministrazione: Angelo Barretta, Ada Moscarella e Alessandro Trento.

Novità anche per la sede ENPAP, che si è trasferita da Via Cesalpino a Via Cesare Beccaria, nel cuore di Roma, in uno spazio pensato per essere sempre più accessibile, funzionale e vicino alla comunità professionale.