Arbovirosi. Fnovi: “Prevenzione è parola chiave, essenziale il ruolo del medico veterinario” 

In Italia le attività di sorveglianza integrata delle Arbovirosi sono coordinate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) - e, nel caso delle sorveglianze dei virus West Nile e Usutu dall’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise (IZS-AM) - in collaborazione con il Ministero della Salute che, periodicamente, pubblica Piani di sorveglianza e risposta al fine di garantire un’individuazione precoce dei casi e ridurre il più possibile una eventuale diffusione.



Leggere nell'ultimo aggiornamento diramato in argomento che nei primi cinque mesi del 2025 “al sistema di sorveglianza nazionale – coordinato dall’ISS – risultano 60 casi confermati di Dengue (tutti associati a viaggi all’estero, età mediana di 41 anni, 53% di sesso maschile, nessun decesso), 13 casi confermati di Chikungunya (tutti associati a viaggi all’estero, età mediana 50 anni, 54% di sesso maschile, nessun decesso), 4 casi di Zika virus (tutti importati, nessun decesso), 5casi di TBE (tutti autoctoni, nessun decesso) e 1 caso di Toscana virus (nessun decesso)” ha convinto la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Fnovi) della necessità di “ribadire con forza l'importanza cruciale della prevenzione e il ruolo insostituibile del medico veterinario nella gestione e nel controllo di queste malattie trasmesse da vettori”.



Sebbene non siano stati segnalati decessi, per la Fnovi i dati ISS descrivono “una situazione che richiede attenzione costante e azioni preventive mirate. Le raccomandazioni per la popolazione – uso di repellenti, abiti lunghi, eliminazione di ristagni d'acqua – sono fondamentali e devono essere amplificate”.



La lotta alle arbovirosi, sottolinea ancora la Federazione, è “una sfida che si combatte su più fronti e vede il Medico Veterinario in prima linea. La nostra professione, che include anche l'essenziale cura degli animali, sia essi da compagnia che da reddito, ci rende figure centrali nella sanità pubblica. Siamo infatti in prima linea nella prevenzione e nel controllo delle malattie zoonotiche (che possono trasmettersi dagli animali all'uomo) e di quelle trasmesse da vettori. Il nostro impegno quotidiano per la salute animale è, a tutti gli effetti, un pilastro fondamentale per la salute dell'intera comunità”.



Le arbovirosi, per la Fnovi, sono “un esempio lampante della necessità di un approccio "One Health", che integra la salute umana, animale e ambientale. Il medico veterinario è un ponte fondamentale in questo approccio, collaborando con medici umani, entomologi e specialisti ambientali per una gestione olistica ed efficace”.



Fnovi invita dunque la popolazione a seguire scrupolosamente le indicazioni dell’Iss e sottolinea come la prevenzione sia “l’arma più potente contro queste malattie”. La Federazione riafferma infine “il proprio impegno e quello di tutti i medici veterinari italiani nel garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, attraverso un'azione costante di sorveglianza, prevenzione ed intervento sul territorio”.



Sul tema delle “Strategie per la sorveglianza e il contrasto delle arbovirosi” Fnovi ha inoltre organizzato due webinar (il 20 maggio ed il 5 giugno u.s.) che sono stati registrati e che sono accessibili nell’area multimediale del portale.