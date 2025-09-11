Fiducia nella scienza? Nove italiani su dieci rispondono di sì. Il sondaggio Piepoli-Fnomceo

Il 90% degli italiani si fida della scienza. È questo uno dei risultati di un mini-sondaggio condotto dall’Istituto Piepoli per la Fnomceo su un campione rappresentativo di 500 persone.

Tre le domande, per misurare la fiducia nella scienza, nella medicina e nei vaccini. L’86% ha “molta o abbastanza” fiducia nella medicina, il 69% nei vaccini, ma solo l’11% è decisamente critico.

“È un vero e proprio plebiscito per la scienza” commenta il Presidente della Fnomceo Filippo Anelli, presentando i dati al Comitato Centrale.

“Ai cittadini italiani – spiega – è stato chiesto: cosa ne pensate della scienza? Avete fiducia nella scienza? Il 90% degli italiani risponde di sì. Ed è un sì sincero, perché alla domanda se si fidano dei medici, l’86% degli italiani dice ancora di sì. Questo significa che gli italiani credono che la medicina possa rappresentare un forte motore di progresso, di sviluppo della nostra società. In effetti le innovazioni scientifiche sono sempre più dirompenti, sono sempre più efficaci per curare malattie che un tempo non riuscivamo a guarire e per ridurre gli effetti collaterali dei farmaci”.

“E i vaccini? – si chiede -. Beh, buona parte degli italiani dice sì, soltanto l’11% è contrario. Credo che la dimostrazione più forte sia stata la grandissima adesione alla vaccinazione durante il Covid e alle vaccinazioni obbligatorie. Abbiamo ancora da lavorare? Certo, molto da fare ancora per aggiungere nuovi traguardi più importanti in quella che è la cura delle persone che diventa sempre di più cura delle nostre comunità”.