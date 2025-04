Avere Schlein o Meloni fa molta differenza

Gentile direttore,

nel suo intervento di alcuni giorni fa su Qs Ivan Cavicchi afferma che per la sua nipotina (auguri!) Livia “se avrà un welfare senza diritti, avere la Schlein o la Meloni non fa molta differenza”. Ovviamente la frase va contestualizzata all’interno delle riflessioni complessive di Cavicchi sulla responsabilità della sinistra (PD e CGIL in testa) nel degrado del Ssn. Non voglio entrare qui nel merito di queste responsabilità, ma vorrei evitare che passasse anche solo lontanamente l’idea che a questo punto destra e sinistra pari son, cosa che mi pare a volte venire fuori dalle argomentazioni di Cavicchi.

Per me avere Schlein o Meloni fa una grande, enorme differenza. Il Ssn con le sue grandi differenze regionali è una grande occasione di confronto e riflessione non solo sui principi di fondo che regolano il nostro sistema sanitario, ma anche per analizzare l’effetto delle scelte che le singole amministrazioni regionali fanno, quelle che incidono concretamente sulla salute e sulla vita dei cittadini. Le Marche e la Regione Emilia-Romagna sono due Regioni attaccate tra loro, tanto attaccate che con due successivi referendum alcuni Comuni delle Marche sono passati all’altra Regione. Da oltre quattro anni la Regione Marche è passata da un lungo periodo di governo del centrosinistra a guida PD ad una Giunta pura espressione di Meloni, con un Presidente di Fratelli d’Italia particolarmente legato al Presidente del Consiglio. E così, mentre nella vicina Emilia-Romagna la rete degli Ospedali di Comunità e delle Case della Comunità è sempre più diffusa e operativa nelle Marche la situazione delle stesse strutture è quella che ormai tutti chiamano quella delle “scatole vuote”. Così come mentre nella vicina Emilia-Romagna si sperimentano per le urgenze minori i Centri di Assistenza Urgenza in alternativa ai “piccoli” Pronto Soccorso, nelle Marche si promettono tra veri e “finti” sei nuovi Pronto Soccorso concentrati nelle aree di maggiore interesse elettorale per i rappresentanti della attuale Giunta quando la maggioranza degli attuali Pronto Soccorso va avanti con il personale delle cooperative. Ma l’elenco delle dimostrazioni di cosa vuol dire per due Regioni vicine avere un governo a impronta Meloni o averne uno a impronta Schlein potrebbe occupare pagine e pagine. Basta entrare nel sito istituzionale dei due Servizi Sanitari Regionali per rendersene conto. Ovviamente la diversa qualità dei due Servizi Sanitari Regionali di Marche ed Emilia-Romagna nasce da molto lontano, ma mentre è dimostrabile che fino al 2020 le distanze si erano mantenute e in alcune casi accorciate, è altrettanto facilmente dimostrabile che queste distanze sono negli ultimi anni ulteriormente aumentate.

La sinistra ha molte responsabilità nella crisi del Ssn e ha ragione Cavicchi quando dice che non basta limitarsi a chiedere un aumento del finanziamento per uscire “da sinistra” dalla crisi, ma è sbagliato dimenticare sia la qualità del governo che in molte Regioni la sinistra pur con tante ombre ha espresso che i danni che la destra sta facendo adesso specie nelle Regioni in cui la sua inadeguata classe dirigente sta letteralmente smontando la sanità pubblica senza nemmeno accorgersene. Nelle Marche lo stiamo sperimentando come stiamo sperimentando la complicità del Governo centrale nel sostenere questa opera di smantellamento.

Per cui per me avere Schlein o Meloni fa differenza, una grande differenza.

