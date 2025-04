Smi: “Air segna svolta storica per la medicina generale in Basilicata”

- “L’accordo Integrativo Regionale (AIR) di medicina generale arriva dopo un lungo confronto negoziale avviato ad ottobre 2024 e finalizzato a rafforzare il ruolo della medicina generale nel sistema sanitario regionale. L’intesa punta a valorizzare le professionalità mediche, migliorare l’integrazione tra i vari livelli di assistenza e sviluppare un modello sanitario più equo ed efficiente”. Lo sottolinea in una nota la segreteria regionale Basilicata dello SMI a commento dell’approvazione del nuovo Air.L’adozione di Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), per lo Smi Basilicata, “favorirà una gestione più integrata tra medici di base, pediatri e specialisti, superando il dualismo con la continuità assistenziale. La Regione ha ribadito l’impegno per la riorganizzazione del 118, la stabilizzazione del personale e il potenziamento delle assunzioni nel settore sanitario, con un piano per 950 nuove unità e ulteriori 400 operatori sanitari finanziati con risorse del PNRR”.Alla firma hanno partecipato l’ Assessore alla Salute, Cosimo Latronico, il Direttore Generale, Domenico Tripaldi, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali (FIMMG, SNAMI, SMI, CISL Medici e FMT/UILFPL), oltre ai vertici delle Aziende Sanitarie di Potenza e Matera.“L’accordo segna una svolta storica per la Medicina Generale in Basilicata, grazie alla collaborazione tra istituzioni e sindacati per garantire un sistema sanitario più efficace e vicino ai bisogni del territorio e dei cittadini”, conclude lo Smi.