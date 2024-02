Lazio. FI presenta una proposta di legge per l’assistenza psicologica ai pazienti oncologici

Forza Italia ha presentato questa mattina, in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, una proposta di legge, depositata in Consiglio regionale del Lazio, concernente “Assistenza psicologica al paziente oncologico e onco-ematologico nel servizio sanitario regionale”. Hanno partecipato all’incontro il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, l’onorevole Alessandro Battilocchio, il capogruppo in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni, l’assessore alla Sicurezza urbana ed Enti Locali, Luisa Regimenti, e la Consigliera regionale del Lazio, prima firmataria della proposta, Roberta Della Casa.



Con la presente proposta, si legge nel testo, la Regione Lazio stipula, con risorse erogate dal bilancio dell’ente, apposite convenzioni con enti di formazione scientifica per attuare percorsi di aggiornamento, e implementazione delle competenze, di psicologi e psicoterapeuti già in organico presso le strutture sanitarie regionali.

“Il lavoro che abbiamo fatto nell’elaborazione di questa proposta di legge è figlio di numerose sollecitazioni arrivate da professionisti e associazioni di categoria, che da tempo chiedono interventi di questa natura - spiega la Consigliera Roberta Della Casa -. La proposta di legge che presentiamo oggi intende dare maggiore supporto ai soggetti affetti da patologie oncologiche e ai loro familiari, e care-giver, durante il percorso specifico di cure all’interno delle strutture ospedaliere. Questo attraverso la formazione, per legge, e l’inserimento, ove necessario, di un numero congruo di psico-oncologi in tutte le strutture sanitarie del territorio”.



Inoltre è prevista l’istituzione di un Osservatorio permanente per assistenza psico-oncologica e onco-ematologica, presso la Giunta regionale del Lazio. Verificherà annualmente che le disposizioni previste nella presente legge vengano effettivamente rispettate, e sarà composto da figure istituzionali regionali, politiche e tecniche, rappresentanti del mondo scientifico e accademico e membri delle associazioni dei pazienti.



“L’Osservatorio – spiega Della Casa – avrà il duplice compito di effettuare studi e ricerche al fine di rendere più efficiente il servizio offerto ai pazienti, e di valutare gli effetti delle politiche intraprese e l’efficacia degli interventi disposti”. Per la proposta di legge è previsto un impegno di spesa complessivo pari a 500mila euro per il prossimo triennio, a valere sulle risorse già destinate alla pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario.

“Sono molto soddisfatta – aggiunge Della Casa - perché l’assistenza psico-oncologica e onco-ematologica sono un bisogno clinico molto sentito dai pazienti, ma solo in parte soddisfatto sul territorio nazionale. Lavoreremo con la maggioranza per arrivare a una rapida approvazione del documento e auspichiamo che l’esperienza del Lazio, la prima regione a introdurre un provvedimento di questo tipo, possa presto essere esportata in altre Regioni”.