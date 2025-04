M5S: “Da Meloni vergognosa presa in giro donne”

“Il livello delle menzogne di Giorgia Meloni è sempre più vergognoso. Oggi la Presidente del Consiglio che è ‘donna, madre e cristiana’ è riuscita a dire che ‘questo governo considera centrali gli investimenti sulla prevenzione’ e che è convinta che ‘i programmi di screening debbano essere sempre più diffusi e ci sono margini di miglioramento’. Detto dalla premier che non ha trovato sei milioni per allargare gli screening per la prevenzione del tumore al seno mentre si prepara a mettere 30 miliardi in armi è già di per sé ridicolo. Ma mentire così spudoratamente in occasione della Giornata nazionale della Salute delle donne è anche una gravissima presa in giro. Meloni si ricorda delle donne una volta all’anno e anche in quell’occasione le usa solo per spargere menzogne. Forse, tra uno slogan e una bugia, la premier farebbe bene anche a fare il proprio lavoro con rispetto e serietà”. Lo scrivono in una nota congiunta i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato.